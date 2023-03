Álvaro Morte, de 'La casa de papel', recuerda cómo afrontó el cáncer que padeció hace 15 años

Álvaro Morte, reconocido internacionalmente por su papel de El Profesor en La casa de papel, se ha sincerado sobre el cáncer que padeció hace 15 años, un tumor maligno en su muslo izquierdo que no tenía buen pronóstico. "A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba...", ha contado el actor en una entrevista concedida a Mara Torres en Cadena Ser. "Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras", ha añadido.

- El lado más paternal y desconocido de Álvaro Morte, la estrella de 'La casa de papel'

VER GALERÍA

El actor, que ahora tiene 48 años, ha cargado contra la dictadura del positivismo que se impone, casi por inercia, ante un diagnóstico de cáncer. "Tienes todo el derecho de sufrir", ha declarado. "Parece que últimamente hay como una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo que es esta de 'no, si tú crees que te vas a curar te curarás y 'seguro que vas a ganar la batalla'. El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene. Quien tiene que luchar para salvar al enfermo es el médico. Y si el médico tiene dinero para salvarlo, lo hará mejor y más rápido. Pero no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor", ha manifestado.

- Álvaro Morte aclara sus controvertidas declaraciones sobre Jorge Javier Vázquez

- El impacto de 'la otra cara del cáncer': ¿Cómo abordar sus consecuencias psicológicas?

Morte ha confesado que él siempre ha sido "un tipo muy optimista" y que optó por esa actitud cuando le diganosticaron cáncer. "Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo reírme, siempre que puedo. Incluso de cosas que no puedo reírme demasiado también me río un poco, que creo que es la actitud más sana y yo intenté tomármelo así", ha declarado. "No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, pero sí intenté que no me tirara abajo el ánimo y al final todo, afortunadamente salió muy bien y no ha vuelto a dar la cara nunca más", ha finalizado.

VER GALERÍA

En otra entrevista concedida a la Fundación Cris Contra El Cáncer, el actor aseguró que no llegó a tener miedo cuando recibió el diagnóstico. "A mí me comunica un médico un día a las tres de la tarde qué me pasaba. Y claro, cuando te dicen eso te quedas un poco descolocado. Esa noche todavía no lo había entendido del todo, no había asimilado todo eso, me di cuenta de que podía tener miedo", recordó. Pero decidió no derrumbarse. "Me mire a mí mismo cuando me iba a la cama y dije: 'El tener miedo creo que no te va a ayudar'. Creo que hay que intentar gestionarlo, comenzando por mirar para adelante con toda la valentía y con todas las ganas. Me ayudó mucho".

"No pasa nada tampoco si se tiene miedo. Tampoco hay que luchar contra el miedo", aclaró. "Si eres capaz de gestionar el miedo y dejarlo aparte, fantástico. Y si no, pues intentas gestionarlo para aprender de ello y superarlo y hacerse cada vez más valiente", concluyó Morte.