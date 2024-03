¿Qué hace Álvaro Morte ('La casa de papel') con Sydney Sweeney?

Loading the player...

Álvaro Morte acaba de protagonizar una inusual imagen al lado de la actriz Sydney Sweeney. Lo ha hecho en el Paramount Theatre, en la ciudad de Austin, Texas, durante la presentación de uno de sus últimos trabajos. La intérprete, que ha sido dirigida por Quentin Tarantino, en la película, Once Upon a Time in Hollywood, en al año 2019, puede presumir de contar con una carrera imparable, algo que le ha llevado a cruzarse en el camino con el trabajo del célebre actor espeañol de La casa de papel, Álvaro Morte, que también disfruta de su éxito como intérprete. ¿Cuál es el motivo que les ha llevado a coincidir? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

