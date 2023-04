Hablamos con Álvaro Morte sobre su proyecto de moda tras los pasos de William Levy

Su nombre dio la vuelta al mundo y su rostro empapeló millones de carteles gracias a su inolvidable papel como 'El Profesor' en la exitosa La casa de papel, pero el de Álvaro Morte no es un éxito repentino, sino que lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la interpretación como actor, productor y director. Dos años después de quitarse el famoso mono rojo que se convirtió en un símbolo a nivel internacional, este gaditano ficha por la firma Emidio Tucci y se convierte en imagen de su campaña de primavera/verano, un nuevo proyecto con el que sigue los pasos de otros rostros conocidos de la talla de William Levy, John Hamm, Alex González o Quim Gutiérrez. De esta forma, se sumerge en el mundo de la moda de la mano de un gigante como El Corte Inglés. Nos reunimos con él en el centro de Madrid para descubrir el motivo por el que aceptó este trabajo y que nos cuente qué significa para él.

VER GALERÍA

La relación de Álvaro con la moda

Álvaro tiene claro que la moda es más que ropa, y que gracias a ella se pueden expresar muchas cosas, y admite que es un punto importante al actuar: "La vestimenta a la hora de generar un personaje es básica, porque la primera impresión que tienes más allá de su físico es cómo va vestido y cómo se mueve dentro de esa ropa, es una cosa a la que le doy muchísima importancia cuando creo un personaje. Me gusta mucho colaborar con los estilistas a la hora de generar cuál es esa imagen que tiene que tener ese personaje".

En su día a día, sin embargo, explica que él busca siempre la comodidad, aunque eso no significa que no le guste elegir look, y recalca en varias ocasiones que le da mucha importancia a la coherencia. "Yo voy con unos vaqueros y una camiseta tan a gusto por la vida. Cuando tengo que ponerme algo para un evento concreto, creo que lo mejor es ponerme en manos de profesionales. Me gusta tener en cuenta a qué tipo de evento voy y cómo ir acorde a lo que pide la ocasión".

Ante la pregunta de qué otros básicos considera imprescindibles, destaca que tiene un espíritu "un poco roquerillo", por lo que "unas botas y una chupa no pueden faltar jamás". Repite que todo depende de a dónde vayas y cual es el evento "pero es verdad que vaquero, camiseta, chupa y botas son imprescindibles" remata. En cuanto al accesorio que más le define, señala que el reloj: "creo que es muy descriptivo de lo que soy el reloj que llevo, habla mucho de una persona".

- El lado más paternal y desconocido de Álvaro Morte, la estrella de 'La casa de papel'

VER GALERÍA

Una alianza muy emocional

No solo ha sido su forma de entender la moda la que le ha llevado a aceptar este gran proyecto junto a la marca española, sino que, para él, tiene un punto muy emocional, ya que tiene recuerdos entrañables con El Corte Inglés. Como explica, cuando era niño vivía en un pequeño pueblo llamado Bujalance, y cuando sus padres o él querían ir de compras, se tenían que desplazar hasta Córdoba y visitaban precisamente estos grandes almacenes que, por aquel entonces, les parecían inmensos.

Deslumbrado por tanto producto y por las modernísimas escaleras mecánicas, adoraba pasar tiempo allí junto a su familia. Por eso, no sorprende que a la primera persona que le contó que le habían ofrecido ser imagen de una de las marcas más famosas de la empresa fuera a su madre. "A la primera persona que llamé es a mi madre. Teniendo esa conexión con mi infancia, la persona que tengo de referencia que me cogía de la mano en esas escaleras era ella, mi padre ya no está, y ahora es ella. Vive en Málaga y verá el cartel en grande y le hará mucha ilusión" cuenta emocionado.

Además, reconoce que la firma le recuerda a su padre. "Él decía que la elegancia se ve en calzoncillos, pero él tenía su traje y su corbata de Emidio Tucci. Es una marca que te da certeza y seguridad, hay esa cosa de que si eliges esa marca te da una seguridad y el saber que no te vas a equivocar".

VER GALERÍA

Hablando de su familia, el actor explica que todos, incluidos sus hijos, tienen muy interiorizadas las cosas extraordinarias que ocurren en su vida. "Los niños se enteran de todo. Han pasado tantas cosas que lo que más valoro de mi familia y la gente que me quiere es que yo les digo 'chicos, que estamos número 1 en Netflix' o 'que voy a ser campaña de El Corte Inglés' y me dicen 'vale, ¿pero vienes para Navidad?'. Lo tienen asumido con una normalidad muy extraña que agradezco muchísimo porque me ayuda mucho a seguir tal cual".

Por lo tanto, explica que no va a llevar a nadie a que vean la lona de 50 metros con una de las fotos de la campaña que han colocado en pleno Paseo de la Castellana de Madrid. “Uy, me da hasta vergüenza, es un poco como decir 'mira, mírame'. No voy a traer a nadie, pero quien quiera venir, a verlo, fantástico" dice entre risas.

VER GALERÍA

En cuanto a por qué le han elegido a él como imagen para esta temporada, contesta entre risas que "eso deberían responderlo ellos más que yo". Sin embargo, se atreve a decir que considera que es por dar "ese giro de modernidad a lo clásico, aportar ese toque a algo que siempre perdura, desde un punto de vista más actual, quizás sea eso lo que han visto ellos en mí".

Desde la marca lo confirman: "La idea cuando Álvaro entra en juego es abrazar la modernidad y no estar quieto, pero desde un lugar de discreción y desde una posición muy sobria y elegante, con ese twist de moda que siempre intentamos aportar. Es ese hombre que puede ir con bota y chupa pero también le queda perfecto el traje”