Tamara Falcó muestra su terraza con piscina donde se refugia de la ola de calor en Madrid

Madrid vive su segunda ola de calor en el mes de julio, de ahí que Tamara Falcó haya encontrado en su hogar el mejor refugio para combatir las altas temperaturas. La marquesa de Griñón ha presumido de su ático-duplex con terraza y piscina privada a las afueras de la capital, mientras disfruta de su afición a la lectura. "Cada día disfruto más de un buen libro, mi perrita y mi casa", señala la hija de Isabel Presyler, que aparece en las imágenes junto a mascota Jacinta y leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la prestigiosa doctora y psiquiatra Marián Rojas Estapé.

Se trata del primer verano en su nuevo hogar. Después de varios meses de obras y reformas, estrenó su casa a finales del año pasado junto a Íñigo Onieva cuatro meses después de convertirse en marido y mujer. En un reportaje exclusivo para ¡HOLA! nos enseñó los rincones de su hogar de 160 metros cuadrados y 186 de terraza, diseñado por el arquitecto Joaquín Torres. Su vivienda está muy cerca del de su madre, Isabel Preysler, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro. "¡Veo la calle de mi madre desde aquí! Me hace ilusión estar tan cerca”, confesó emocionada a ¡HOLA! y reconoció que su marido ha hecho “un esfuerzo” ya que “Íñigo es muy urbanita y ha hecho un sacrificio al dejar de vivir en el centro".

Tamara e Iñigo acaban de celebrar su primer aniversario de boda el pasado 8 de julio . El empresario sorprendió a la diseñadora con un viaje de ensueño a la Ciudad del Amor, París. "Gracias Iñigo por el mejor aniversario que pudiese imaginarme", compartió Tamara con sus seguidores. "Me llena el corazón de felicidad ver cómo hemos ido construyendo nuestro hogar juntos. Te quiero mucho, mi amor. Por muchos años más brindando juntos". E Iñigo respondía: "Love You, mi amor! ¡Ha pasado volando! Por muchos años más, no, por todos nuestros años juntos".

Un viaje en el que la gastronomía tuvo especial protagonismo y acudieron a algunos de los mejores restaurantes de la ciudad: Epicure, con 3 estrellas Michelin; Le Voltaire y Maxim’s. La pareja visitó también la región de Normandía y quedó seducida por los jardínes de Monet en Giverny. "Es uno de los sitios más inspiradores y bonitos en los que he estado. Poder ver de cerca los jardines y nenúfares que él pintaba es un regalo", relataba la marquesa, que cuenta los días para sus próximas vacaciones.