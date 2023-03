Paula Ordovás confiesa que fue víctima de abusos en su infancia

"Aquí donde me veis he sufrido más de cuatro años de abusos sexuales, maltrato psicológico, he crecido en una familia completamente desestructurada y alejada de los patrones de lo que tenía que ser una familia estable. Es la primera vez que digo esto en alto y para mí no es fácil". Así desveló Paula Ordavás su duro pasado. Lo hizo al recoger el Premio Influencer con Valores y con la intención de seguir usando las redes sociales para influir de manera positiva en la vida de las personas. "He crecido pensando que el amor no existía porque al final era lo que había vivido cada día. Sin darme cuenta luchaba cada día por una perfección de vida huyendo de la imperfección que había vivido y llegando a una autoexigencia extrema conmigo misma", confesó al borde de las lágrimas.

A pesar de todo, la 'influencer' se siente muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. "Dentro de esa autoexigencia extrema también he logrado el éxito en muchos momentos de mi vida, por supuesto. Encontré el amor más puro e incondicional. Gracias, Chino por cogerme la mano un día y no soltármela. Hemos creado un hogar maravilloso y para mí ese es el mayor de mis éxitos", dijo.

Paula se refería a su marido, Eduardo Nieto. Se conocieron con 18 años, pero no empezaron a salir hasta los 21. Tras seis años de noviazgo, pronunciaron el 'sí, quiero' el 29 de junio de 2012 y desde entonces son la viva imagen de la felicidad. Prueba de ello es el mensaje que Eduardo envió a Paula tras compartir su historia. "¡Qué orgulloso estoy de ti! Eres mi valiente locura y hoy has dado un paso adelante inmenso que confirma tu capacidad de superación. ¡Te quiero!".

Tras este discurso, Paula concedió una entrevista a EsRadio-Libertad Digital sobre su pasado. "Sufrí abusos sexuales desde los cuatro hasta los seis años y después repetí un episodio parecido en la adolescencia. Una persona del matrimonio que nos cuidaba en casa abusó de mí. Yo era muy pequeña y no entendía nada", reveló. "Unos años después, vuelve a ocurrirme algo parecido en mi adolescencia que me hace recordarlo todo. Pero entonces me sentí mucho más fuerte, y me dije que no volvería a vivirlo", añadió.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Paula comenzó su andadura profesional en 2009 con la creación del blog Mypeeptoes. En estos años ha creado tres empresas y ha escrito un libro, logros de los que se siente muy orgullosa. Sin embargo, llegó un momento en el que cayó enferma. "En los últimos tres años he pasado los momentos más complicados de mi vida", dijo al recibir el premio. Afortunadamente, pidió ayuda y descubrió el motivo de su depresión: "He sido consciente de que mi nivel de autoexigencia iba cada vez a más por miedo a vivir alguna de las situaciones que viví". Ahora, tras sanar su herida, alza la voz con la esperanza de que su testimonio pueda ayudar a otras personas que hayan pasado por su misma situación.