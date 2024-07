Isabel Preysler nos descubre su Madrid secreto

De raíces filipinas, lleva más de cincuenta años viviendo en Madrid, por lo que ya se siente absolutamente madrileña. Se instaló en la ciudad siendo casi una adolescente, en casa de sus tíos Tessi y Miguel Pérez Rubio por indicación de sus padres (para que olvidara a un amor) y pronto comenzó a asistir a distintas fiestas de la alta sociedad madrileña donde se integró perfectamente.

Ha estado casada en tres ocasiones: con Julio Iglesias con quien fue madre de tres hijos: Chábeli, Julio y Enrique; junto a Carlos Falcó, marqués de Griñón, con él que fue madre de Tamara, y con el político Miguel Boyer con quien tuvo a su hija Ana. Coronada como una de las reinas de la elegancia de nuestro país nos desvela sus lugares secretos de la capital de España.

© Getty Images La música es una de sus debilidades y el Teatro Real uno de sus lugares preferidos

Entre sus favoritos, el restaurante japonés Sushi 99 Los langostinos tigre en tempura, el plato que siempre pide

¿Cuál es tu primer recuerdo de Madrid?

Recuerdo que la ciudad me pareció preciosa y muy alegre, pero me chocó la falta de vegetación. Yo llegaba de un país en el que había crecido rodeada de una vegetación espectacular y aquí me instalé en casa de unos tíos míos que vivían en un piso. Imagínate el cambio.

¿Cuándo llegaste y cuál fue el motivo para que vinieras a Madrid?

Llegué en el invierno de 1969, con mucho frío... Mis padres me mandaron a España para que me olvidase de un ‘noviete’ que tenía en Filipinas.

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en esta ciudad?

Me gusta todo. Me encanta Madrid. Es una ciudad cosmopolita, llena de gente encantadora y con una oferta cultural, turística y gastronómica como muy pocas en Europa. Me encanta la luz que tiene, sus atardeceres... Además, aquí tengo a parte de mi familia y a casi todos mis mejores amigos. Si me piden que elija la mejor ciudad del mundo para vivir en ella diría, sin ninguna duda, Madrid.

A estas alturas ya te sentirás una madrileña más...

Me siento, desde hace muchos años, madrileña cien por cien.

Ya sea por su belleza, porque te divierte o porque te da la paz del anonimato, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad?

Me encanta el Parque de El Retiro.

Para estar en forma, ¿tienes una dirección de fitness imprescindible? ¿Qué ejercicio y disciplinas practicas?

No voy a ningún sitio. Tengo un entrenador personal que viene a casa y me obliga a hacer ejercicio. Si no fuera así, creo que no haría nada…

© GETTY Salir a comer o cenar con amigos y familia es uno de los planes que más le gustan a Isabel Preysler

¿Cuál es el lugar de Madrid que te trae los recuerdos más bonitos?

Llevo 55 años viviendo aquí y tengo tantos y tan maravillosos recuerdos de esta ciudad que me resulta imposible quedarme con solo uno de ellos.

En Horcher, el beef strogonoff es el plato favorito de Isabel Preysler

Sus direcciones

Mis restaurantes favoritos…

Tengo varios: Horcher (C. Alfonso XII, 6), El Paraguas (C. Jorge Juan, 16), Sushi 99 (C. Ponzano, 99) y el Qüenco de Pepa (C. Henri Durant, 21). Ahora también Casa Salesas (C. Fernando VI, 6) de mi yerno Iñigo Onieva. En Horcher me encanta el beef Strogonoff; en El Paraguas los calamares en su tinta; en Sushi 99 los langostinos tigre en tempura y en El Qüenco de Pepa siempre pido los huevos rellenos. En Casa Salesas me gustan mucho los brioches con anchoas y la tortilla de patatas.

Mi ruta del arte...

Mis debilidades artísticas son la pintura y la música y siempre que puedo visito el Museo del Prado (Paseo del Prado s/n), el Museo Thyssen Bornemisza (Paseo del Prado, 8) o el Teatro Real (Plaza de Isabel II s/n).

Mis lugares preferidos para cuidarme...

Me miman mucho en Maribel Yébenes (C. Velazquez, 100); en Massi Massumeh (C. General Arrando, 9 bis); en la Peluquería Peque (Avda. Islas Filipinas, 18) y el Salón Sisley (C. Claudio Coello, 26)

Arriba, El Qüenco de Pepa es uno de los templos del producto donde se come muy bien.