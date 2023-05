Las otras aventuras televisivas de Isabel Preysler

Comienza una emocionante etapa para Isabel Preysler, y no solo porque en dos meses verá a su hija Tamara Falcó dar el "sí, quiero" a Íñigo Onieva, sino porque se adentra en una nueva aventura profesional de la mano de Disney+. En la plataforma de streaming, tal y como han confirmado los responsables del proyecto, abrirá las puertas de su casa de Puerta de Hierro (Madrid) para mostrar cómo prepara la que para ella es una de las épocas más especiales del año. Se espera que el resultado vea la luz antes de que acabe 2023. No es la primera vez que tiene su propio espacio, anteriormente ya se ha puesto al frente de su propio programas y ha colaborado en formatos de éxito. Repasamos a continuación sus retos televisivos.

Su propio magazine

Hace exactamente 25 años, Isabel Preysler estrenó su propio programa. Era mayo de 1998 cuando Telecinco emitió por primera vez Hoy en casa, un magazine que ocupaba la franja de los sábados por la tarde (a las 20.30 horas) y fue concebido como un "espacio multiservicio dirigido a mejorar la calidad de vida y la imagen personal". El espacio tenía como colaboradores a Luz Feduchi, Cayetano Carral, Fernando Rius, María Rosa Marchesi, Yoshio, Sessé San Martí y Miguel Angel Tobías, creador de Españoles por el mundo y presentador de los programas de José Luis Moreno. Todos juntos acercaban al público los mejores consejos sobre moda, decoración, cocina, protocolo, salud... La productora era Videomedia y se emitieron un total de seis entregas.

El lado más artístico de Preysler

En 2021, Isabel volvía a pisar un plató televisivo y se mostró como nunca antes la habíamos visto. Fue una de las concursantes de la segunda edición de Mask singer: adivina quién canta, en la que estuvo también La Toya Jackson. Bajo la máscara de Gatita, entonó el tema Waterloo, de ABBA. "La experiencia ha sido más divertida de lo que me imaginaba. Para mí incluso ha sido un desafío porque normalmente estoy en fotos, eventos... nada más y ahora he tenido hasta que cantar y bailar un poquito. Todos me han ayudado un poquito y entonces ha sido todo más fácil de lo que yo creía", aseguró. Además, contó que hacía muchos años que no cantaba en público a pesar de ser una gran apasionada de la música.

En las cocinas de MasterChef

Emocionada por la ilusión con la que veía a Tamara avanzar en MasterChef Celebrity, Isabel quiso estar presente en la final del talent culinario para trasladarle toda su energía. "Tamara ha heredado la mano con la cocina de su abuela, desde luego de mí nada. Mi madre cocina muy bien. Ha estudiado más desde que está en MasterChef que cuando iba al colegio, por lo menos con más ilusión", decía con gran sentido del humor. Además, mientras la veía entre fogones preparando los suculentos platos, exclamó: "¡Es que es otra Tamara!". La marquesa de Griñón, con su madre y su hermana Xandra Falcó al lado, se convirtió esa noche en ganadora de la cuarta edición.

Los consejos en el reality de Tamara

Otro de los retos televisivos en los que ha querido estar presente para apoyar a Tamara Falcó es en La Marquesa, su reality de Netflix. A lo largo de los seis capítulos en los que muestra cómo es su día a día y la parte menos conocida de su vida, se puede ver la participación activa de Isabel Preysler. La empresaria, que se mueve con enorme naturalidad ante las cámaras, es la voz de la prudencia ante las ideas que se le ocurren a la cuarta de sus cinco hijos, con la que tiene una relación muy especial. Sus consejos, tal y como se puede ver, son muy importantes para la aristócrata, que siempre la tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Haz click para ver el documental de Isabel Preysler, que recuerda sus mejores años a través de las portadas de ¡HOLA! en la serie Stars.