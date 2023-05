María Fernández-Rubíes celebra el bautizo de su hijo Patricio ¡a la vez que el de su sobrina!

Este fin de semana ha sido inolvidable para Maria Fernández-Rubíes ya que ha bautizado a su hijo Patricio en una celebración doble. El niño, de casi cuatro meses, no recibía solo las aguas bautismales sino a la vez que su prima Casilda, con la que se lleva muy poco tiempo y es hija de Claudia, una de las hermanas de la influencer. La emociones se multiplicaron para toda la familia en este día "entrañable, familiar, íntimo y trascendente en sus vidas", tal y como lo ha definido la orgullosa abuela materna, Silvia Soler, que ha mostrado algunas pinceladas de la celebración.

María y su esposo, Manu Losada, eligieron como madrina de su segundo niño a su amiga Inés Pérez-Plá, especialista en márketing que es a su vez íntima de Belén Corsini. De hecho, fue testigo en el enlace de los condes de Osorno celebrado hace justo dos años en el Palacio de Liria. Patricio, al que llaman cariñosamente Patito, con un faldón de cristianar en tonos crudos, estuvo muy tranquilo durante toda la misa. La otra protagonista de la jornada, sin embargo, se mostró algo más inquieta en la liturgia. Con su tía Silvia como madrina, se puso a llorar en brazos del sacerdote que oficiaba la homilía, que reaccionó con humor, al igual que toda la familia.

La celebración continuó con un banquete en Las brasas del mentidero, un restaurante de la zona norte de Madrid especializado en cocina portuguesa. Colocaron una guirnalda de globos blancos y en tonos cobre sobre la mesa, en la que disfrutaron de una agradable comida. Nico y Gonzalo, los hermanos mayores de los bautizados, fueron los otros grandes protagonistas del evento, en el que se lo pasaron en grande rodeados de toda la familia y dando rienda suelta a su creatividad pintando y coloreando en libros junto a unas bolsitas de chucherías.

Diez años de amor y dos hijos que son su motor

Está siendo una etapa muy bonita para María Fernández-Rubíes. El 8 de mayo cumplió 32 años por primera vez como mamá de dos niños con los que no puede sentirse más plena. Además, este 2023 celebrará una década al lado de Manu Losada, el odontólogo al que dio el "sí, quiero" cuando llevaban un lustro juntos. "Es muy padrazo, le gusta mucho jugar con Nico y como es muy deportista y no para, le anima mucho a hacer cosas, no le da pereza cogerlo, llevarlo a este plan, al otro… Nico se divierte mucho con su padre y él intenta llegar antes de trabajar para jugar esa hora y media que tiene antes de que Nico se duerma. También me ha sorprendido porque tiene mucha paciencia y mucho temple", explicaba en ¡HOLA!

