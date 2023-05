Ana Obregón celebra los dos meses de vida de su hija Ana Sandra con nuevas imágenes de la pequeña

Ana Obregón está de celebración. Hace dos meses, la pequeña Ana Sandra llegó al mundo para teñir su corazón de felicidad y alegría. En este día tan significativo, la popular actriz ha compartido una tierna fotografía en la que se puede ver a la niña en sus brazos, arropada en una mantita blanca con orejas de oso mientras disfruta de su gran chupete azul. "¡Feliz cumple! Dos meses Anita".

De la misma manera, la presentadora ha dedicado unas emotivas palabras a su hijo Aless, que es el padre biológico de la criatura. "Mi Aless, tu hija hoy cumple dos meses. Cada segundo de cada día le doy todo el amor que tanto te hubiera gustado poder darle. La abrazo por ti, la cuido por ti, la amo por ti. Y sé que tú nos proteges allá donde estás durmiendo. Sois los amores de mi vida".

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño por parte de su comunidad de seguidores, amigos y rostros conocidos, como Rosa Benito, Paz Padilla, Paloma Cuevas, Cari Lapique y Camen Lomana. "Tiene unos ojos preciosos", resaltaba la socialité.

La hija de Ana Obregón, una simpática minideportista con un colorido look ¡combinado con el chupete!

Mucho ha cambiado la vida de la protagonista de Ana y los siete desde que en marzo la revista ¡HOLA! publicase en exclusiva que había sido mamá por gestación subrogada en Miami. Ante el revuelo ocasionado, tan solo una semana después, en las páginas de esta revista, la intérprete explicaba que en realidad era la abuela de Ana Sandra. "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. La última voluntad de Aless era la de traer un hijo suyo al mundo. Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir esta misión".

Otro de los deseos de Aless que se ha hecho realidad ha sido la publicación de El chico de las musarañas. Una novela que dejó inacabada en la que daba más detalles de cómo es la experiencia de un paciente de cáncer. Ana ha sido la encargada de terminar el libro que es todo un éxito. Además, todo lo recaudado con su venta está destinado a la fundación que se creó en honor a Aless Lequio en la que se ayuda a niños y jóvenes que son diagnosticados con la misma enfermedad.

El nacimiento de su nieta también impulsó a Ana a tomar una importante decisión, abandonar el luto. Desde hace tres años, la bióloga solo se vestía de blanco o negro en señal de duelo por la muerte de su primogénito. Sin embargo, ahora es el rosa el que lo inunda todo, desde su vestimenta a la decoración de su piso en Estados Unidos.

En la soleada ciudad de Florida, Ana y la bebé han recibido varias visitas. Desde su gran amiga Susana Urrabari a su sobrina Celia. La joven, que acaba de romper su compromiso nupcial, aseguró que todos los García Obregón están deseando conocer a Anita. Un reencuentro que no tiene aún fecha exacta. "No tengo ni idea. Miami es un sitio maravilloso y no sé cuando van a venir", declaraba Celia.

Sin embargo, no todo ha sido júbilo para la artista, puesto que el pasado 13 de mayo era el tercer aniversario del fallecimiento de Aless. Su ausencia provoca un gran dolor en la actriz que nada logra calmar. "Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que no pueda abrazar al amor de mi vida".

Alessandro Lequio: 'Llevo 25 años casado, yo tengo otra familia. Mi vida es otra'