La emotiva carta de Ana Obregón a su nieta: 'Gracias mi Anita por devolverme la vida'

Ana Obregón no cabe en sí de felicidad cuando mira a Ana Sandra Lequio Obregón, su nieta e hija de Aless Lequio. La actriz y presentadora, de 68 años, cumplió la última voluntad de su hijo y dio la bienvenida a esta niña nacida por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami. En la portada de la revista ¡HOLA! de esta semana nos presenta en exclusiva a la niña, de la que es legalmente su madre, y posa junto a ella en unas excepcionales fotografías en las que sostiene en brazos a su bendición, a su "regalo del cielo".

Días después del revuelo que ha suscitado su nacimiento, Ana le ha querido dedicar una carta en la que expresa todo su amor y lo mucho que le recuerda a su hijo Aless cuando era bebé. La protagonista de Ana y los siete aparece en dos imágenes prácticamente iguales dando el biberón a su hijo y a su nieta. "Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija", comienza la misiva en la que le hace una promesa de amor a Ana Sandra.

-La emotiva carta de Ana Obregón a su hijo Aless tras presentar en ¡HOLA! a su nieta

Tres décadas separan las fotos que ha compartido la actriz con sendos bebés en brazos y se vislumbra la misma mirada de ternura y felicidad entre una y otra. "Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día", señala y asegura que nunca le faltará de nada.

VER GALERÍA

"Solo espero que cuando seas mayor, rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo, seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir", dice a la recién nacida y le pide que no le de importancia a aquellas personas que se han mostrado contrarias a su nacimiento. "Gracias mi Anita, por devolverme la vida", concluye, dejando claro que nada ni nadie van a empañar su felicidad, y que lo que verdaderamente siente "es algo que solamente los padres o madres que han perdido a un hijo van a entender".

-La reacción de Alessandro Lequio cuando le preguntan por el reportaje de ¡HOLA! de Ana Obregón con su nieta