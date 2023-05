Ireland Baldwin presenta a su pequeña Holland, la primera nieta de Kim Basinger y Alec Baldwin

Después de nueve meses imaginando cómo sería tener en brazos por primera vez a su bebé, Ireland Baldwin ha podido experimentar esa mágica sensación. La modelo de 27 ha dado un paso más en su relación con el músico André Allen Anjos (conocido como RAC) con el nacimiento de su niña, a la que han presentado desde la habitación del hospital en el que ha llegado al mundo. Una imagen en la que la recién nacida descansa en brazos de su mamá, vestida con una bata sanitaria verde, mientras que su padre se acurruca junto a ellas. Las miradas reflejan lo felices que están en esta nueva etapa que inician ya como familia de tres.

La única hija que tuvieron Alec Baldwin y Kim Basinger, que ahora se han convertido en abuelos, ha llamado a la recién nacida Holland (Holanda). Se trata de un nombre muy original que conecta directamente con el suyo, Ireland, que en español es Irlanda. Desde que se enteraron del embarazo, la pareja tuvo claro cómo se llamaría su pequeña. "La llamaremos Holanda. Soy Irlanda, así que elegimos otro nombre de país porque queríamos mantener la coherencia. Siempre me ha gustado ese nombre desde que era joven, pensé que era un nombre tan elegante y hermoso", contaba en Girlboss Radio. Además, explicaba que hay un doble motivo: la admiración que siente por la actriz Holland Taylor.

La pareja ha recibido numerosas felicitaciones tras presentar a su hija. Una de las primeras personas en reaccionar ha sido Hilaria, actual esposa de Alec Baldwin, que ha reaccionado con emoticonos de corazones a la buena noticia. También otros miembros de la familia como William y Alaia Baldwin, tío y prima de Ireland, se han mostrado pletóricos por el nacimiento. "Hola dulce niña, no podemos esperar para achucharte", ha dicho Rummer Willis, que en abril se convertía en mamá por primera vez de Louetta. Las dos niñas podrán crecer juntas y forjar una amistad como la de sus mamás.

Durante el embarazo, a Ireland le ha invadido una montaña rusa de sentimientos. Reconoció que estaba siendo una etapa difícil para la que no estaba preparada y se sintió en ocasiones sobrepasada. Pero a la vez tenía claro que cualquier dificultad merecía la pena. Además, siempre ha tenido la certeza de dar este importante paso al lado de la persona adecuada. "Crecí con una visión muy confusa de cómo era realmente el amor y siempre quise tener un hijo propio con alguien que me tratara bien y me amara incondicionalmente. RAC lo es todo y más para mí", indicó.

La pequeña Holland, que tiene siete tíos con los que se lleva poco tiempo, ha llegado en un momento muy positivo para la familia. Alec Baldwin ha finalizado el rodaje de Rust, en cuyo rodaje falleció la directora de fotografía, Halyna Hutchin, a causa de un disparo ejecutado por el actor, que sostiene que no sabía que el arma estaba cargada. Hace un mes, la Fiscalía de Nuevo México retiró los cargos contra el intérprete, que había sido acusado de homicidio accidental por el fallecimiento de su compañera.