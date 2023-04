El bonito mensaje de Alec Baldwin a su mujer, Hilaria, tras retirarle los cargos por homicidio involuntario

Alec Baldwin ha querido rendir un merecido homenaje a su mujer, Hilaria después de conocer que la fiscalía de Nuevo México ha retirado los cargos de homicidio involuntario contra el actor, quien disparó mortalmente a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, en octubre de 2021. "Le debo todo lo que tengo a esta mujer", afirmaba Baldwin en sus redes sociales junto a una imagen abrazado a su esposa, de 39 años, y madre de sus siete hijos.

El actor, tampoco se ha olvidado en este bonito mensaje de su abogado a quien hizo una pequeña referencia poniendo entre paréntesis ( “y a ti Luke”) dejando claro el buen hacer de su letrado, quien hacía público un comunicado nada más enterarse de la noticia. "Estamos satisfechos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y animamos a que se investiguen adecuadamente los hechos y las circunstancias de este trágico accidente" señalaba Luke Nikas junto a Alex Spiro, su compañero en esta defensa.

- Primeras declaraciones de Alec Baldwin tras el trágico accidente en el que ha matado a su compañera Halyna Hutchins

- De origen ucraniano y madre de un niño: así era Halyna Hutchins, la directora de fotografía que ha muerto en el rodaje de 'Rust'

Los cargos han sido retirados después de que surgieran nuevas pruebas que sugerían que el arma podría haber sido disparada sin apretar el gatillo, tal y como ha informado una fuente cercana a la investigación a The Wall Street Journal. El FBI descartó en su momento la afirmación de Baldwin de que no había apretado el gatillo, pero la fuente dijo que el arma fue modificada antes de que llegara al set, para permitirle disparar una bala sin apretar el gatillo, de ahí que exista la posibilidad de que la pistola se disparara de forma accidental.

El incidente por el que Baldwin fue acusado de homicidio involuntario el 21 de octubre de 2021 durante el rodaje de la película Rust en el rancho Bonanza Creek, de Nuevo México. El actor se encontraba ensayando una de las escenas con un arma de atrezo que supuestamente era de fogueo cuando esta se disparó alcanzando a la directora de fotografía. La pistola, que en teoría tan solo era una réplica, resultó que contenía munición real, de ahí que se mantengan los cargos contra Hannah Gutiérrez-Reed, la especialista en armas de la película, quien también fue acusada de homicidio involuntario por el accidente.

A finales de febrero Baldwin se declaró 'no culpable' de los cargos que se le imputaban y negó tener cualquier tipo de responsabilidad en la tragedia. En ese momento, el actor fue puesto en libertad, pero con una serie de condiciones, tales como no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, tal y como relató en aquel momento la cadena estadounidense CNN.

- ¡Travesuras múltiples y bailes sin parar! Los 'baldwinitos' la lían de nuevo en la fiesta de cumpleaños de Hilaria

- El sentido homenaje de Alec Baldwin a Halyna Hutchins un año después de su muerte

Esta semana, la productora de la cinta ha reanudado el rodaje de Rust en Montana, 18 meses después del accidente mortal, aunque han cambiado de ubicación y en vez de rodar en Nuevo México, el equipo se ha trasladado a Montana, lugar hasta el que se ha trasladado Baldwin, quien continúa siendo actor y productor de la cinta. Por su parte, el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, ha sido nombrado productor ejecutivo y se quedará con los ingresos que la película obtenga cuando comience su proyección.

A pesar de este alentador desenlace para el actor, el periódico Los Angeles Times asegura que fuentes del caso no descartan que se presenten nuevos cargos, aunque de menor gravedad, contra el actor.