¡Empieza la recta final! Ireland Baldwin presume de curvas premamá en su sexto mes de embarazo

Ireland Baldwin (27) presume de embarazo. La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger ha posado de lo más sonriente con un bikini verde, que dejaba a la luz sus numerosos tatuajes, luciendo su barriguita de seis meses. Además, la artista ha explicado cuál era su plan para el fin de semana, el cuál iba a disfrutar con un peculiar antojo gastronómico. "Tiempo de ver la Super Bowl con helado de vainilla y salsa picante. ¡Feliz domingo!"

Aunque la modelo está contenta por la llegada de su bebé, que todavía no ha revelado si es un niño o una niña, el período de gestación no está siendo un camino de rosas para ella. Ireland ha roto con los tabúes sociales y ha hablado con sinceridad sobre la cara menos amable de la maternidad. "El embarazo es difícil. Te quita mucho. No estaba preparada para esto", declaraba y confesaba que, entre otros síntomas, había sufrido desagradables náuseas matutinas y un gran agotamiento general. Molestias físicas que se han sumado a problemas psicológicos como la ansiedad que lleva años padeciendo.

A pesar de estas complicaciones, la maniquí está feliz por formar una familia junto a su pareja, el músico RAC (37), al que considera un pilar fundamental en su vida. "Siempre he querido un bebé con la persona adecuada. Crecí con una visión confusa de lo que era realmente el amor y siempre quise tener un hijo con alguien que me tratara bien y me amara incondicionalmente. Habría perdido la cabeza si no hubiera sido por RAC. Él lo es todo y más para mi".

La historia de amor de esta pareja comenzó hace menos de un año, pero todo apunta a que su relación está de lo más consolidada. Si bien es cierto que prefieren llevar su romance de la manera más discreta posible, publican algunas instantáneas en sus perfiles sociales que muestran su tranquilo día a día en Oregón, donde tienen fijada su residencia habitual junto a sus seis mascotas.

La delicada situación de la familia Baldwin

Ireland estuvo varios años distanciada de la estrella de La caza del octubre rojo. Sin embargo, han retomado su relación con más fuerza que nunca y la influencer le ha mostrado todo su cariño y apoyo incondicional tras el trágico accidente en el rodaje de Rush, en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchis cuando el actor disparó una pistola que se presuponía que tenía que ser de atrezo. Por esta triste muerte, el ganador del Emmy ha sido acusado de homicidio involuntario por la Fiscalía de México, y, de ser declarado culpable, se enfrentaría a 18 meses de prisión. Una situación de lo más delicada en la que está encontrado el refugio que tanto necesita en su familia y en la llegada de su primer nieto.

