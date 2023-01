¡Balwinito en camino! Ireland Baldwin anuncia que está embarazada de su primer hijo

¡La familia Baldwin vuelve a crecer! 2023 va a traer consigo la llegada al mundo de otro baldwinito. Sin embargo, esta vez no son Hilaria y Alec quiénes están embarazados, sino Ireland (27), la hija mayor del actor fruto de su primer matrimonio con la también intérprete Kim Basinger. Ha sido la propia artista quien, a través de sus perfiles sociales, ha compartido esta buena noticia. "Feliz Año Nuevo", escribía junto a la fotografía de una ecografía. Igualmente, ha confesado que está experimentado algunos síntomas propios del primer trimestre de gestación, como las náuseas matutinas.

Sin duda, este es el mejor regalo que la Navidad podría traer a Ireland y a su novio, el músico RAC (37). Aunque su historia de amor comenzó hace menos de un año, todo apunta a que su relación está de lo más consolidada. Si bien es cierto que prefieren llevar su romance de la manera más discreta posible, suelen publicar algunas instantáneas de su tranquilo día a día en Oregón, donde tienen fijada su residencia habitual junto a sus seis perros.

Quién, a buen seguro, le puede dar consejos a la modelo sobre su futura maternidad es el protagonista de The Edge y su esposa, que han formado una familia más que numerosa. Cabe recordar que Ireland, tras unos años distanciada de su progenitor, ha sido uno de los grandes apoyos de su padre, tras el trágico accidente en el rodaje de Rush en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins, cuando el ganador del premio Emmy disparó una pistola que se presuponía que debía ser de atrezo.

Así mismo, mantiene una estrecha relación con Hilaria y sus hermanos pequeños: Carmen Gabriela (8); Raphael Thomas (7); Leonardo Angel Charles (5); Romeo Alejandro David (4); Eduardo Pao Lucas (2) y María Lucía Victoria (21 meses) a pesar de no convivir bajo el mismo techo. Posiblemente, los benjamines de la casa ya estén esperando a su sobrinito con los brazos abiertos para convertirlo en su nuevo compañero de juegos y travesuras.

La dura confesión de Ireland

Este verano, Ireland conmocionó a sus admiradores al hablar de uno de los episodios más traumáticos de su adolescencia. "No era mi intención contar esta historia, pero, fui víctima de una violación estando plenamente inconsciente y esto es algo que cambió por completo el curso de mi vida", declaraba con lagrimas en los ojos. "Ver a tantas mujeres valientes compartir sus historias, me hizo pensar en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado embarazada y si hubiera tenido que criar a un bebé con todo lo que me estaba pasando en aquel momento", confesaba haciendo referencia a la última decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto.

Durante muchos años, la maniquí guardó este secreto para sí misma, tan solo conocía los hechos la enfermera que la trató de las lesiones aquella noche, lo que le hizo entrar en un bucle de conductas autodestructivas. "Empecé a salir mucho más, a tomar sustancias y a tener relaciones tóxicas para intentar distraerme de todo aquello lo máximo posible". Ha explicado en referencia a todos los factores que acabaron por retirarla durante un tiempo de la vida pública para poder centrarse en quererse y recuperarse de estos problemas.

Actualmente, Ireland se encuentra feliz y completamente centrada en su carrera profesional en el mundo de la moda. Además, es una gran defensora de la salud mental, así como del body positive, lanzando mensajes defendiendo la belleza de todo tipo de cuerpos y tallas.

