Las sorprendentes imágenes de Rumer Willis dando a luz en su propia casa ¡dentro de una bañera!

A punto de cumplirse un mes desde el nacimiento de la pequeña Louetta Isley, que vino al mundo el pasado 18 de abril, Rumer Willis, su orgullosa mamá, ha compartido unas soprendentes instantáneas de su parto. En ellas se aprecia cómo la mayor de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore vivió la experiencia de dar a luz a su primogénita en su hogar, un inolvidable reto en el que estuvo arropada por sus dos hermanas, su madre y su pareja y padre de la niña, el productor Derek Richard Thomas.

Cuatro semanas después de que la feliz pareja confirmara que Lou, como se refieren cariñosamente a la bebé, había llegado para colmar su hogar de "magia pura", Rumer ha compartido un carrusel de fotografías que muestran diferentes detalles de su parto, en el que hizo la dilatación introducida en una bañera llena de agua y especialmente preparada para ello. Sujetando las manos de sus hermanas y su novio, que no se separaron de su lado, recibiendo el tierno abrazo de su madre, tumbada sin ropa sobre un colchón durante los instantes previos al parto... La intérprete, de 34 años, ha vuelto a evidenciar que la naturalidad y transparencia son dos de los más destacados rasgos de su personalidad incluso en circunstancias como esta.

Aunque las imágenes, en las que también ha enseñado cómo fueron sus primeros momentos piel con piel junto a la recién nacida, hablan por sí solas, Rumer las ha acompañado de unas emotivas palabras dedicadas a ella, "a mi pequeña, mi niña más preciada Lou": "He esperado y soñado contigo toda mi vida. Eres más de lo que podría haber imaginado. Has cambiado mi vida de la manera más profunda. Es el privilegio y el honor de mi vida ser tu madre y haré todo por ti siempre. Espero que nunca dejes de querer dormir a mi lado o bañarte conmigo", comienza el texto que ha escrito en su cuenta, en la que acaba de alcanzar el millón de seguidores.

Tal y como Rumer ha expresado, aunque la llegada de la pequeña se produjo hace pocas semanas, siente que su vínculo es "de toda la vida": "Una de las primeras cosas que dije después de que nacieras fue 'oh, mi niña, te he echado de menos'. Ni siquiera me di cuenta de que lo había dicho hasta que Tallulah me lo dijo más tarde, pero es verdad. Siento que siempre te he conocido, y tú a mí. Eres la criatura más hermosa que he conocido. Todavía me despierto todas las mañanas y no puedo creer que seas mía", continúa rezando el pie de las encantadoras imágenes.

Agradecida "por elegirme como mamá" y por "confiar en mí para guiarte en tu vida", la recién estrenada mamá ha contado orgullosa que todas las contracciones y cada "pedacito de dolor del parto" valió la pena: "Lo haría mil veces si eso significa poder pasar un segundo contigo". Para sus inseparables hermanas, "mejores amigas y cómplices", y para su adorado Derek Richard Thomas también ha tenido unas sentidas palabras, que llegan tras comenzar este "viaje inexplorado" hacia la maternidad.

Por su parte, Derek Richard, el encargado de brindar a Rumer "la mayor alegría y regalo de mi vida", también ha hablado del parto de su pareja, que "trajo a nuestra hija al mundo de la manera más increíble": "Mereces ser honrada eternamente por lo que hiciste y lo que sigues haciendo cada día como mamá". El músico, de 28 años, ha puesto en valor el gran desafío que afrontó la actriz y le ha dado las gracias públicamente por ello. Lo ha hecho junto a varias imágenes de ese mismo momento, un parto inolvidable para la familia que tuvo un feliz final y que representa el comienzo de la aventura más bonita y apasionante de sus vidas.

