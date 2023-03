El conmovedor mensaje de la esposa de Bruce Willis en su decimocuarto aniversario de boda

Bruce Willis cumple un año más y lo ha hecho cantando y soplando las velas de su tarta arropado por toda su familia. El protagonista de La jungla de cristal, apartado del foco mediático desde que se le diagnosticara demencia frontotemporal, lleva una vida de lo más ordenada, cumpliendo las rutinas propias de una persona con su enfermedad, para que su día a día sea lo más pleno posible. Sin embargo, con motivo de su 68 º cumpleaños, el actor ha salido de su retiro para reaparecer en un vídeo que ha hecho las delicias de sus fans. En él vemos como se anima a cantar el cumpleaños feliz y bromea junto a su mujer, Emma Heming, sus hijas pequeñas, Mabel, de diez años, y Evelyn, de ocho, su exmujer Demi Moore y las tres hijas que tuvieron en común, Rumer, de 34 años, a punto de convertirse en mamá, Scout, de 31, y Tallulah, de 29.

La tristeza de la familia

Está siendo muy doloroso para toda la familia ver cómo avanza la enfermedad de Bruce Willis. Su esposa Emma Heming ha confesado que comenzó el día llorando por todo lo que significa este señalado día. "Cada día tengo momentos de tristeza, momentos de dolor, y hoy estoy sientiendo esa tristeza en el día de su cumpleaños", ha revelado la mamá de las hijas pequeñas de actor.

La tristeza también se ha visto reflejada en las emotivas palabras de Scout, la hija mediana de Demi Moore. "¡Es su cumpleaños así que mandadle todo vuestro amor, cariño, cuidado y oraciones!", comenzaba el mensaje. "Feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, el rey Piscis, el maestro de la dualidad, de icónico héroe de acción a dulce papá de niñas. Hoy no es un día fácil, porque es un día tan lleno de amor profundo, y nuestro dolor realmente nos muestra cuánto amamos a alguien. Así que estoy intentando lidiar con las dos cosas. El duelo es un precio que siempre pagaré por saber lo que es sentir tanto amor", reflexiona la hija mediana de Demi Moore junto a una preciosa fotografía de su infancia junto al intérprete de El sexto sentido que la lleva a hombros mientras duerme.

"Estoy enviando mi amor a cualquiera que alguna vez haya sentido su capacidad superada por la enormidad del amor y la humanidad del dolor. Te quiero", concluye Scout su mensaje, que ha sido comentado por la esposa de Willis. "Te amo" le dice Heming a Scout. Tallulah Willis también compartía varias fotos con su padre, al que llama su "número uno Bruno", mientras que la mayor Rumer Willis, se acurrucaba sobre su hombro mientras posa en la recta final del embarazo.

El bonito gesto por su decimocuarto aniversario de boda

Un día después de su cumpleaños, la esposa de Bruce Willis ha querido agradecer las miles de felicitaciones que ha recibido y ha recalcado que, pese a todo, le esperan "muchas buenas noticias por las que estar agradecida", como los cumpleaños de sus hijas Mabel y Evelyn, el nacimiento del primer nieto de Demi Moore y Bruce Willis o su aniversario de boda.

Hoy, 21 de marzo de 2023, se cumple el decimocuarto aniversario de boda de Emma y Bruce y ha querido compartir el bonito gesto que ha tenido una de sus amigas con la pareja. "Hoy se cumplen 14 años de matrimonio con el amor de mi vida. Me desperté con el corazón lleno, pero lo que mi mente recuerda es el acto de bondad de otra persona que quería compartir, ya que me inspiró muchísimo", cuenta la modelo que se casó en las islas Turcas y Caicos en 2009.

"En un evento escolar de nuestros hijos, le comenté a una amiga que nuestro aniversario era mañana. Más tarde recibí un mensaje de texto de esa misma amiga que me decía que dejó "algo pequeño" para mí en mi puerta. Era un adorable ramo de flores con una nota que decía 'feliz aniversario'", confesó abrumada ante tan entrañable gesto. "Me hizo pensar en lo difíciles que pueden ser este tipo de "ocasiones especiales" para los cuidadores. Normalmente la persona habría recordado este día, pero ahora su cerebro cambiante simplemente no puede. Y eso es lo que es. Así que estoy en ese punto. Si conoce a alguien que está cuidando a otra persona, no pregunte qué puede hacer, simplemente hágalo. Honestamente, este acto de bondad al azar permanecerá conmigo durante mucho tiempo. Te amo Julia. Tú solo hiciste este día especial para nosotros", concluye emocionada.

