La gran alegría de Bruce Willis y Emma Heming en un año desafiante para su familia

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, tienen un motivo inmenso para sonreír. La hija mayor del actor Rumer Willis espera su primer hijo con el músico y productor Derek Richard Thomas. El bebé será el primer nieto para Bruce Willis, de 67, y su exmujer, Demi Moore, de 60, con la que se lleva a las mil maravillas. La noticia no ha podido emocionar más a toda la familia. "Noticias de un bebé son noticias felices. Enhorabuena a Rumer y Derek. ¡Nosotros estamos eufóricos por aquí!", decía Emma, en referencia también a su marido y sus hijas, Evelyn, de ocho años, y Mabel, de diez, que se llevarán poco años con el futuro miembro de la familia.

Demi Moore, la exmujer de Bruce, se mostraba muy ilusionada con la buena nueva y compartía esta reflexión dando muestras de su gran sentido del humor. “Entrando en mi era de abuela loca y desquiciada”, bromeaba. La actriz de Striptease se separó de Willis hace más de dos décadas pero mantiene una gran relación con el actor y siguen siendo una gran familia. La estrella de El sexto sentido y la actriz de Ghost tienen tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah, cuya felicidad siempre ha sido su meta. De hecho, Moore hace apenas unos días celebraba junto a toda la familia la Navidad por adelantado, y ahora sabemos el motivo de su felicidad y que pronto serán uno más.

En noviembre de 2020, Rumer habló sobre el deseo de Bruce de convertirse en abuelo y reveló cómo el actor la incitaba a que tuviera hijos, más concretamente un niño. Durante la cuarentena, me dijo: 'Me gustaría que tuvieras un hijo porque necesito algo de energía masculina en este grupo'”, bromeó Rumer durante uno de los episodios de The Talk- “Somos muchas mujeres, obviamente. Tiene cinco hijas y mi mamá y Emma. Hay mucha energía femenina. Incluso entonces, estoy como, 'OK, quiero asegurarme de con quién hago eso'", reveló la futura mamá, que muy pronto hará realidad su deseo.

El embarazo de Rumer Willis ya está muy avanzado, tal y como demuestran las imágenes que ha compartido en las que presume de silueta premamá en varias fotos en blanco y negro. El bebé llegará en 2023 para llenar de alegría la familia Willis.-Moore después de un tiempo desafiante para todos. Bruce Willis anunció en marzo su retirada tras ser diagnosticado de afasia, una afección neurológica que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado y, por tanto, una dolencía que le impedía llevar a cabo su profesión con normalidad. La familia al completo se volcó en el actor y en Emma, puesto que para su esposa tampoco está siendo nada fácil y en ocasiones siente un "dolor paralizante" con el que poco a poco está aprendiendo a vivir.