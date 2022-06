Emma Heming, mujer de Bruce Willis, reconoce que trata de cuidarse más para 'dar lo mejor de sí' a los suyos

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, su esposa está completamente volcada en cuidar del actor, velando por su salud, y en sus dos niñas. Pero Emma Heming también ha querido resaltar la importancia que tiene dedicar tiempo a uno mismo aunque estés centrada en el bienestar de otra persona. "Cuando pones las necesidades de todos por encima de las tuyas, nadie gana", ha dicho. Para la empresaria de 43 años ha sido impactante saber que el intérprete La jungla de cristal, El sexto sentido, La guerra de Hart o Armageddon padece un problema que afecta a sus capacidades cognitivas y le impide trabajar con normalidad.

Emma, que conoció a Bruce mediante su entrenador personal, ha reconocido que no sigue este consejo tanto como debería aunque intenta ponerlo en marcha puesto que sabe que es beneficioso: "No hago esto a la perfección, pero realmente lo estoy intentando para poder ser lo mejor que puedo ser para las personas que amo y adoro". Con estas palabras hace referencia a la bonita familia que ha formado con el actor, con el que tiene dos niñas pequeñas llamadas Mabel y Evelyn, de 10 y 8 años respectivamente. Además, el intérprete aporta al matrimonio tres hijas mayores fruto de su anterior matrimonio con Demi Moore, con la que mantienen una excelente amistad.

Para la exmodelo, que ha trabajado con firmas de alta costura, haber formado una familia junto a Bruce Willis es un sueño cumplido y sus seres queridos son el centro de su vida. Sus pequeñas llenan su hogar de amor, risas y vida. Delante de ellas intenta mantener la compostura aunque ahora las circunstancias sean diferentes y debido a su corta edad no pueden entender del todo la nueva situación de su padre. Sea como sea, intentan disfrutar juntos de cosas pequeñas como la rutina del día a día y también hacen planes como paseos en plena naturaleza o una reciente visita a Disney. "Nos encanta pasar tiempo juntos y sabemos que el tiempo es precioso, y no lo doy por sentado", expresaba.

Su truco para desconectar

Hace solo unas semanas Heming ya abordaba el tema del cuidado personal en una entrevista con The bump. En esa charla confesaba que ha descubierto que priorirzar a su familia no la convierte en una heroína. "Esa cantidad de cuidado por todos los demás en mi hogar había afectado mi salud mental y mi salud en general, y no sirvió a nadie en mi familia", indicaba. Se dio cuenta de que debía cambiar. Decía que no es una madre perfecta perfecta pero tiene necesidades básicas, como hacer deporte, que para ella son imprescindibles e invita a otras personas a buscar también esa actividad que les produzca desconexión y bienestar. "Creo que es importante encontrar algo que te haga sentir bien y construir a partir de ahí", indicaba.

