El precioso homenaje que Rumer, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, le ha dedicado a su padre

Las muestras de cariño, apoyo y admiración hacia Bruce Willis no han cesado desde que esta semana se anunciara por sorpresa la retirada del actor a sus 67 años de edad. Su familia y miles seguidores por todo el mundo se han volcado con la estrella de Hollywood, obligado a dejar su profesión tras serle diagnosticado un trastorno del lenguaje denominado afasia. El último reconocimiento ha llegado de una persona muy especial para el intérprete, el que le ha hecho su hija Rumer. "Te amo papá, de aquí a la luna", comienza diciendo la también actriz a su progenitor con gran emoción. "Gracias por enseñarme a hacer el tonto", añade con ternura sobre lo que aprendió de él a la hora de sacar su lado más bromista y desenfadado, tras heredar el innegable sentido del humor que siempre ha caracterizado al protagonista de películas como Jungla de cristal o El sexto sentido.

¿Quién es quién en la familia de Bruce Willis?

"Me encanta reírme contigo", escribe Rumer para terminar su mensaje dirigido al hombre que, precisamente, saltó a la fama en la década de los ochenta gracias a la comedia detectivesca Luz de luna (Moonlight) junto a Cybill Shepherd. Para acompañar su precioso texto, la intérprete de 33 años ha rescatado una adorable imagen de su infancia en la que aparece con su padre y su hermana mediana Scout, haciendo una divertida mueca a cámara que describe a la perfección lo bien que se lo pasaban juntos en casa. Desde aquella instantánea hasta el día de hoy, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore ha seguido los pasos de sus progenitores en el mundo de la interpretación. Comenzó su carrera siendo muy joven en la película Now and then, habiendo pasado a posteriori por otros títulos como Una conejita en el campus o, más recientemente, Érase una vez... en Hollywood.

Scout agradece el cariño recibido tras anunciar la enfermedad de su padre

Rumer Willis también ha probado suerte en el mundo de la música, participando en videoclips de otros artistas o incluso cantando ella misma. Así fue cuando dio vida durante 22 episodios a Tory Ash en la serie Empire, y al participar en la versión estadounidense del programa The Mask Singer en 2019. Rumi, como la llaman en su círculo más cercano, siempre ha estado muy unida tanto a su padre como a su madre. En este sentido, agradece que ambos hayan seguido manteniendo el espíritu familiar a pesar de divorciarse cuando ella era solo una niña. En uno de sus últimos cumpleaños, la actriz era felicitada con mucha ternura por Demi Moore, quien abría el álbum de los recuerdos para homenajear a su querida hija. "Las palabras no pueden hacer justicia al amor, la gratitud y la alegría que siento por ti", le transmitía entonces la protagonista de Ghost. Por otro lado, Hollywood también sigue reaccionado a la retirada del actor y lo último que llega desde la meca del cine es que los Premios Razzie, conocidos como los anti-Oscar, han decidido retirar el galardón satírico que daban al "Peor Bruce Willis del año" tras conocerse la enfermedad del intérprete.

Las últimas imágenes de Bruce Willis en un set de rodaje tras anunciar su retirada

