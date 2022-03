¿Quién es quién en la familia de Bruce Willis?

La familia de Bruce Willis ha sido la encargada de anunciar que el actor de La jungla de cristal sufre afasia, y ahora serán quienes se mantengan a su lado para apoyarle en el proceso. Por suerte, no le va a faltar cariño por parte de sus cinco hijas, esposa y exmujer, Demi Moore. Obviamente a la protagonista de Ghost es bien conocida por todas, pero ¿quién es quién en el resto de la familia? Continúa leyendo para conocer a Emma, Rumer, Tallulah, Scout, Mabel y Evelyn, que firman el comunicado que han hecho llegar para comunicar la enfermedad del intérprete.

Emma Heming

Modelo y actriz británica nacida en Malta hace 43 años años, conoció a Bruce Willis a través de su entrenador personal y dos años después se casaron en una preciosa ceremonia celebrada en la casa que tiene el intérprete en la isla caribeña de Turcas y Caicos, y entre los asistentes estuvo por supuesto Demi Moore con el que entonces era su marido, Ashton Kutcher, y también las tres hijas que los dos actores habían tenido durante sus trece años de matrimonio.

Emma comenzó su carrera cuando era una adolescente y desfiló en Nueva York, París y Milán para firmas de la talla de Chanel o Valentino, además de subirse a la pasarela de Victoria's Secret en 2001. La revista Maxim incluso la categorizó como una de las 100 mujeres más sexys del mundo en 2005. Sin embargo, tras su enlace con Bruce Willis decidió dejar el modelaje y meterse de lleno en el mundo empresarial, creando sus propias marcas de bolsos, cosmética vegana y zapatos.

El amor de Emma y Bruce sigue en pie y tan fuerte como el primer día, y de hecho en 2019, una década después de su primer "sí, quiero", decidieron renovar sus votos en un enlace celebrado al aire libre y al más puro estilo campestre con la presencia de las dos hijas que tuvo el matrimonio, Evelyn y Mabel.

Evelyn y Mabel

Las dos hijas pequeñas de Bruce Willis, fruto de su matrimonio con Emma, nacidas en 2012 y 2014 respectivamente. "Bendecidas con chicas", escribió la exmodelo tras el nacimiento de Mabel, que llegó al mundo cuando su hermana tenía ya dos años y que se sumaba a las otras tres hijas que el actor tuvo con Demi Moore. Las dos niñas pasaron la cuarentena de 2020 en Nueva York junto a su madre, alejadas del resto de la familia porque cuando empezó la pandemia la pequeña se pinchó sin querer con unas agujas en el parque y no pudieron reunirse con todos los Willis en la casa de Idaho donde estuvieron reunidos. No fue hasta mayo cuando pudieron reencontrarse, tal y cómo explicó Scout.

Rumer Willis

A sus 33 años años, Rumer es la mayor de las tres hijas que tuvieron Bruce y Demi, y ha heredado los talentos de sus padres para dedicarse al mundo de la interpretación. Comenzó su carrera bien joven en la película Now and then, habiendo pasado a posteriori por otros títulos como Una conejita en el campus o, más recientemente, Érase una vez... en Hollywood. También ha probado suerte en el mundo de la música y en los últimos quince años ha llegado a participar en cuatro videoclips de otros artistas y también cantando ella misma, como cuando interpretó durante 22 episodios a Tory Ash en la serie Empire o como cuando participó en la versión estadounidense de The Mask Singer en 2019.

Scout Willis

Es la mediana de las tres hijas de Demi y Bruce, y se dedica a la música. A sus treinta años ha publicado dos singles en los últimos meses bajo el nombre de Scout LaRue Willis: Love Without Possession y Shouldn't I Be. El primero lo estrenó en París, en la pasarela de Chloé junto al río Sena y con la magnífica Notre Dame en obras de fondo. La artista se inspira en sus propias experiencias de desamor para escribir sus temas, pero lo cierto es que está feliz en su relación con Jake, uno de los mayores fans de su trabajo, y que también estuvo con la familia durante el confinamiento.

Tallulah Willis

La hija menor de la expareja, que debutó en el Ball de París junto a otras hijas de estrellas hollywoodienses, también hizo sus pinitos como actriz, pero ha preferido dedicarse a otros asuntos. Tiene su propia marca de ropa y también una bebida sin alcohol. Porque Tallulah ha sido muy sincera con su propia experiencia con las adicciones y en enero celebró un año de sobriedad en el que también se ha comprometido con su novio, el director de cine Dillon Buss.

Demi Moore

Se conocieron en 1987, durante el estreno de la película Procedimiento ilegal. Demi salía entonces con Emilio Estevez, que protagonizaba el filme, pero cuatro meses más tarde la actriz se casaba con Bruce en vez de con el que era su novio. Su romance duró 11 años, con las tres hijas de por medio, y en 1998 decidieron separarse. A pesar de todo, nunca han dejado de llevarse bien, y en las memorias de la intérprete, publicadas en 2019, admitió que el protagonista de La jungla de cristal ha sido un auténtico apoyo para ella en los peores momentos. "Creo que Bruce al principio tenía miedo de que iba a poner difícil nuestra separación, y que expresaría mi enfado y cualquier bagaje que tuviera de nuestro matrimonio dificultando que viera a las niñas", escribió la protagonista de en sus memorias. "Pero no lo hice, y él tampoco", afirmó.

