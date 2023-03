Rumer Willis presume de sus curvas premamá en la recta final de su embarazo con el apoyo de Demi Moore

Demi Moore y Rumer Willis han asistido al desfile de Versace en West Hollywood, California. Madre e hija se han fotografiado en el photocall y han posado felices y muy compenetradas. La hija de Bruce Willis ha mostrado muy orgullosa el progreso de su embarazo y ha lucido su tripa de embarazada. A pesar de estar viviendo un momento muy agridulce por el diagnóstico que recibió su padre, quien padece demencia frontotemporal, no pierde la sonrisa en esta recta final de mamá primeriza en la que convertirá a la actriz de Ghost y al protagonista de La Jungla de Cristal en abuelos.

VER GALERÍA

Rumer, que cumplió 34 años en agosto, presumió de curvas con un ajustado vestido mini de cuello redondo conjuntado con una blazer y tacones de plataforma. Un total look negro al que también se ha sumado Demi Moore. La artista ha acudido a la pasarela con una preciosa blusa transparente, un traje de pantalón acampanado y una chaqueta ajustada. Han acaparado todos los flashes y han mostrado su gran relación ya que en ningún momento se han soltado de la mano. A juzgar por las imágenes que ha protagonizado junto a su madre, ya falta muy poco para dar la bienvenida a su bebé.

Emma Heming revela que ha recurrido a un especialista en demencia para aprender a cuidar a Bruce Willis

VER GALERÍA

La protagonista de películas como Once Upon a Time in Hollywood y series como Empire se convertirá en mamá junto a su novio, el músico Derek Richard Thomas, que es el líder de la banda Vista Kicks. La pareja empezó su relación a principios de 2022, sin embargo, prefirieron esperar hasta noviembre para confirmar que estaban juntos. Lo hicieron a través de una fotografía de ambos en un paraje otoñal. Esta navidad la hija mayor de la expareja anunció a través de su perfil social su embarazo confesando que se siente muy agradecida: "Estoy feliz de que me haya elegido para tener el privilegio de ser su mamá".

Loading the player...

Las hijas de Bruce Willis y Demi Moore, 'abrumadas y profundamente agradecidas' por el apoyo al actor tras su diagnóstico

Esta noticia llegó a la saga Willis para alegrar a la familia en un momento muy difícil para todos. Hace un año, Bruce Willis anunciaba su retirada tras ser diagnosticado de afasia, una afección neurológica que provoca la pérdida de la capacidad para expresarse o comprender el lenguaje escrito y hablado. Esto le impide desarrollar su trabajo por lo que tomó la difícil decisión de finalizar su carrera profesional y centrarse en sus seres queridos. Demi y sus hijas, Rumer, Scout, de 31 años, y Tallulah, de 28, junto con Emma y sus dos pequeñas de su actual matrimonio, Mabel de 10 años, y Evelyn, de 8 años, se han convertido en los mejores apoyos para el artista y tratan de aprovechar al máximo todos los momentos que tienen con él.

VER GALERÍA

Demi Moore y Bruce mantienen una maravillosa relación a pesar de estar separados desde el año 2000. El actor rehizo su vida con Emma Heming. Su actual mujer es la encargada de informar de su estado de salud a los demás miembros de la familia. Es normal verles a todos juntos disfrutando de la navidad o incluso en actividades cotidianas o realizando planes y tardes de juegos. La modelo se está encargando de los cuidados del intérprete y no se separa de su lado. Desde que se conocieron, ella lo dejo todo por amor y vive dedicada por completo a su familia. El objetivo prioritario es que el actor siga manteniéndose activo. A través de su perfil social la actriz británica hizo hace unos días una petición a los periodistas para que dejaran tranquilo a su esposo y no le gritaran por la calle o trataran de llamar su atención. "Si eres una persona que cuida de alguien con demencia, sabes lo difícil y estresante que puede ser sacarlo al mundo y guiarlo de forma segura, aunque solo sea para tomar una taza de café", fueron sus palabras, muy celebradas por Scout, una de las hijas del actor, que escribía: "¡Estoy muy orgullosa de ti!".

VER GALERÍA

La madre de Bruce Willis no está segura de si su hijo todavía la reconoce