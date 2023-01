¡Ya no queda nada! Rumer Willis presume de embarazo con un curioso look La hija de Demi Moore y Bruce Willis está esperando su primer hijo

Desde que el pasado 21 de diciembre anunció que estaba esperando su primer hijo, no habíamos tenido la oportunidad de ver a Rumer Willis luciendo embarazo. La hija mayor de los actores Demi Moore y Bruce Willis aprovechó el buen tiempo que hizo este fin de semana en Los Ángeles para salir a pasear con su perrita Dolores y, mientras esperaba a que la fueran a recoger, las cámaras captaron estas imágenes que demuestran que ya está en la recta final.

Rumer, que cumplió 34 años en agosto, presumió de 'tripita' con un ajustado maxivestido de color marrón a juego con su blazer y un original bolso de estilo hippy. Además, llevaba la melena al natural con sus rizos y la cara lavada, sin una gota de maquillaje. Lo que más ha llamado la atención del look premamá de la hija de Bruce Willis ha sido su calzado. La actriz estadounidense llevaba unas sandalias planas con dos correas ajustables de color blanco y calcetines también blancos, con una raya roja y otra negra.

La hija de Demi Moore está muy emocionada con su próxima maternidad y solo hay que ver sus gestos para darse cuenta. Mientras esperaba, la actriz estuvo jugando con su perrita mientras acariciaba cariñosamente su tripa. "Todavía no me puedo creer que esté cocinando a una personita dentro de mi barriga", escribió en sus redes sociales hace unos días.

La protagonista de películas como Once Upon a Time in Hollywood y series como Empire ha confesado que se siente muy agradecida de que su bebé "me haya elegido para tener el privilegio de ser su mamá".

Un nuevo miembro en la familia

Dentro de muy poco, Rumer dará la bienvenida a su primer hijo. La actriz se convertirá en madre junto a su novio, el músico Derek Richard Thomas, que es el líder de la banda Vista Kicks. La pareja empezó su relación a principios de 2022, sin embargo, prefieron esperar hasta noviembre para confirmar que estaban juntos. La artista y el músico posaron así de cómplices y enamorados en la inaguración de una pop-Up en Los Ángeles (California), donde estuvieron acompañados por la hermana pequeña de Rumer, Scout LaRue Willis, de 31 años.