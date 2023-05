Francisco José Mesquita se impone en el Trofeo ¡HOLA! del Longines Global Champions

Este pasado fin de semana, del 12 al 14 de mayo, Madrid se ha convertido en la capital ecuestre a nivel internacional para celebrar el Longines Global Champions Tour, el circuito hípico de mayor importancia y dotación económica del mundo que cuenta con más ediciones en Europa, con un total de 112, y en el que este domingo se hacía entrega del CSI5* Trofeo ¡HOLA!, que reunió a 38 conjuntos. Todos ellos tuvieron que afrontar un recorrido de 12 obstáculos, con dos dobles y alturas de 1’45 metros, que invitaba a la velocidad. Con jinetes de primera línea en el orden de salida, se pudieron ver recorridos emocionantes, con galope intenso y recortes con los que arañar centésimas al cronómetro.

Parecía que la prueba tenía ya ganador tras el recorrido del italiano Emanuele Gaudiano con “Julius D”, pero en el tramo final, un jinete brasileño se encargó de hacer malo el pronóstico. Fue Francisco José Mesquita, que con “Catch me Marathon”, un veterano caballo de 15 años, consiguió terminar en 54’37 segundos, frente a los 55’98 de Gaudiano. El tercer puesto fue para Jerome Guery con “Juristo van het Hagenhof” y el cuarto para un jinete español: Mariano Martínez Bastida. El murciano hizo un recorrido en su línea de jinete ganador con el 10 años, “Quark de Preuilly Z”, con el que dominó claramente las dificultades de la prueba en un tiempo de 56’57.

Entre los diez primeros clasificados estuvieron otros dos jinetes españoles: Manuel Fernández Saro, octavo con “Acoufina PS” y Santiago Núñez Riva, décimo montando a “Valentino de Hus Z”, ambos con cero puntos. Lorenzo Cabanillas, en representación de la Revista HOLA, hizo entrega del trofeo al ganador, acompañado por Matilde García Duarte, coordinadora de la alcaldía de Madrid, de Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, de Jesús Barrera, director de deportes del CCVM y de Jaime Baselga, presidente del concurso.

Edwina Tops-Alexander se lleva el Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid

El Gran Premio de Madrid Longines Global Champions Tour puso el broche al 112 CSI5* Madrid, con el triunfo de Edwina Tops-Alexander montando a “Fellow Castlefield”. La prueba estuvo marcada por la emoción y la intensidad, aunque le faltó la guinda de un desempate. Por su dificultad y por la incertidumbre de que un segundo resultado sin falta permitiera que hubiera un desempate al cronómetro, siempre espectacular.

Pero tras el cero de Edwina Tops-Alexander con “Fellow Castlefield”, el segundo resultado sin falta no llegó entre los restantes 39 participantes. Y fueron muchas las ocasiones en las que se acarició y se truncó. Las más evidentes tuvieron como protagonistas a Andreas Schou y a Jur Vrieling, que penalizaron cada uno de ellos un punto por tiempo. El danés rebasó el

tiempo concedido por sólo 3 centésimas, mientras que el neerlandés lo superó por 82 centésimas. También hicieron cero sobre los obstáculos el alemán Philipp Schulze Topphoff y el turco Omer Karaevli, y los dos tuvieron 3 puntos de penalización por tiempo.

Además, la fortuna no acompañó en los recorridos de muchos binomios que tuvieron el cero al alcance de su mano, pero que cometieron derribos puntuales de esos que se califican como inesperados. Fueron 13 los conjuntos que finalizaron con un solo derribo, quedándose a las puertas del barrage. Muchos de ellos, de los considerados favoritos. En dicho grupo estuvieron dos de los tres participantes españoles: Eduardo Álvarez Aznar con “Bentley de Sury” y Mariano Martínez Bastida con “Belano vd Wijnhoeve Z”.

La consecuencia fue el triunfo de Edwina Tops-Alexander sin necesidad de desempate, con el caballo “Fellow Castlefield” como compañero de victoria. Un caballo con experiencia, de 13 años, hijo de “Je T’Aime Flamenco”, que ha ganado en Madrid su primer Gran Premio Global, mientras que para la amazona australiana, la de esta edición en la capital de España supone su

novena victoria en un Gran Premio puntuable del circuito. El recorrido diseñado por el jefe de pista español Javier Trenor estuvo en consonancia con lo que cabe esperar en un Gran Premio del Global Champions Tour, dotado con 500.000 euros, de los que 165.000 corresponden al ganador. Alturas de 1’60, trazado largo, con 14 obstáculos y posibilidad de derribo en cualquiera de ellos, porque el recorrido no daba tregua.

El Trofeo Longines fue entregado a la ganadora por Elena Orozco, Brand Manager de Longines España, siendo Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía de Madrid, la encargada de entregar el Trofeo del Gran Premio de Madrid a Edwina Tops Alexander. En el acto participaron también el presidente de la RFHE, Javier Revuelta, el presidente de Global Champions Tour, Jan Tops y el gerente del Club de Campo-Villa de Madrid, Juan Carlos Vera. Tras la vuelta de honor de los tres mejores clasificados en el Gran Premio de Madrid del Longines Global Champions Tour, todo el personal que estos días ha trabajado sin descanso para el buen desarrollo del concurso se personó en la pista para recibir un caluroso aplauso y la felicitación y agradecimiento personal de Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía de Madrid y de Jaime Baselga, presidente del concurso.

Edwina Tops-Alexander: 'Es increíble, la verdad es que no me lo esperaba'

Hacía 5 años que Edwina Tops-Alexander no ganaba un Gran Premio Global. Su último triunfo lo había conseguido en Miami, en 2018, con “California”. “Es increíble, la verdad es que no me lo esperaba, pero “Fellow Castlefield” está en un magnífico momento de forma, llevaba mucho tiempo sin sentirlo así y hoy lo ha demostrado en este difícil recorrido”, comentó Edwina tras su triunfo. La amazona australiana ha afianzado este domingo en Madrid su condición de ser la amazona que más victorias tiene en el circuito de LGCT, con 8 victorias en Gran Premio, además de una Final de Praga y 28 podiums. Edwina reconoce que “es una gran sensación ver todos esos buenos resultados, aunque también es cierto que llevo mucho tiempo saltando en el circuito. Pero esto te motiva a seguir peleando, a no dejar de trabajar y a continuar haciendo las cosas bien, ya que ahí es cuando llegan los resultados”.