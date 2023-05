¡Vuelve 'Valeria'! Descubre todos los detalles de la tercera temporada de la serie antes de su estreno

Los seguidores de Elísabet Benavent están de enhorabuena. Las aventuras de cuatro amigas treintañeras completamente diferentes entre sí, con Valeria como protagonista, hicieron de la serie basada en el éxito en ventas En los zapatos de Valeria de Elísabet Benavent una de las más vistas del año pasado en Netflix. Ahora, la plataforma digital ha confirmado la fecha de su regreso. Su protagonista, interpretada por Diana Gómez junto a Paula Malia (Carmen),Teresa Riott (Nerea), Silma López (Lola), volverán a vivir sus divertidísimas aventuras y amoríos a partir del próximo 2 de junio. Con la ciudad de Madrid como escenario, las cuatro amigas continúan con su camino hacia la madurez en una época llena de cambios.

En la tercera temporada, Valeria interpretada por Diana Gómez se enfrentan a una nueva etapa de su vida, tanto a nivel profesional como sentimental, después de su éxito literario y de su fracaso amoroso. Tendrá que lidiar con diversos frentes. Abordará la realidad de su relación con Víctor después de que él le haya confesado que quiere estar solamente con ella, pero con unas condiciones. La parte profesional también se presenta agitada para ella, pues va a llegar a la editorial en la que trabaja Bruno Aguilar, un escritor de best sellers que huele a tener un papel importante en su vida.

Un camino en el que contará con el apoyo incondicional de sus cuatro amigas. En la misma editoral, también comienza a trabajar su amiga Nerea. Por su parte, Lola continúa con su maravilloso viaje a Viena para cerrar heridas. Carmen y Borja están centrados en los preparativos de su boda. Un enlace que de momento no cuenta con la bendición de la madre de él. ¿Qué pasará con Lola? ¿Seguirá en Viena o habrá vuelto de su viaje? ¿Qué ocurrirá con Borja y Carmen? ¿Qué tal le irá a Nerea en su nueva faceta profesional? Muchos cabos sueltos que podrán resolver los fans en estos nuevos capítulos en los que a parte de fiesta, desenfreno y algún que otro romance, todos y cada uno de los personajes, evolucionarán

Como es lógico, la presencia de Diana Gómez (Valeria), Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen) y Teresa Riott (Nerea) es indispensable. Ellas son la grandes protagonistas y sus mejores amigas, por lo que algo muy raro tendría que suceder para que alguna desaparezca de repente. También estarán otros personajes importantes de la serie como Júlia Molins (Cris), Esperanza Guardado (Lidia), Juanlu González (Borja), Aitor Luna (Sergio) y Mero González (Zaida)

Por su parte Maxi Iglesias ha confirmado a través de su perfil social su participación en esta nueva entrega: "Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de 'Valeria', pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada de nuestra querida pelirroja y sus amigas este 2 de junio, cómo no, en Netflix".

