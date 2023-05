Ana Rosa Quintana disfruta con Pepa Gea de una tarde de toros marcada por un cariñoso reencuentro

Es poco habitual verla acudir a actos ya que se centra en el trabajo y seguir una rutina de descanso y cuidado personal, pero Ana Rosa Quintana ha querido aprovechar el segundo día de la Feria de San Isidro de Madrid para disfrutar de una tarde de toros. Tiene una gran relación con Morante de la Puebla, al que ya apoyó en Sevilla, y ahora ha querido acompañarlo en esta tarde "emocionante" en la que el diestro ha compartido cartel con Tomás Rufo y Emilio de Justo, que ha salido a hombros.

-Casado dos veces y padre de tres hijos: repasamos la vida personal de Morante de la Puebla, el torero del momento

Muy favorecida con un traje azul, la presentadora ha llegado a Las Ventas con su marido, Juan Muñoz; su amiga Pepa Gea, compañera de profesión y esposa de otro de sus amigos, Carlos Herrera; y el doctor Ángel Martín. Antes de acceder al coso y sentarse en el tendido para disfrutar con la faena, ha adelantado sus planes para los meses estivales. "El verano tranquilo, de vacaciones, pero queda mucho tiempo. Voy a seguir con mi programa y tranquilidad", ha indicado. Con el inicio del nuevo curso, pasará a las tardes de Telecinco tras el fin de Sálvame, una cancelación que, según ha confesado, le sorprendió.

Esta misma semana, la periodista madrileña confirmaba que "a partir de septiembre haré mudanza a las tardes" y puntualizaba que no va "a dejar la mañana", aunque sí reducirá su presencia, previsiblemente, a la mesa política que incluye su magazine. Sobre este cambio, explicaba que se debe a una petición de la cadena. "Tengo que agradecer a esta empresa los 19 años de apoyo, éxito y tranquilidad. Y cuando me piden algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado", indicaba. Antes de su llegada a esta nueva franja, será Sandra Barneda quien se ponga al frente de un programa vespertino.

-¿Qué pasará ahora con los colaboradores de 'Sálvame'?

En el interior de la plaza, la periodista se ha reencontrado con José Ortega Cano, al que ha saludado con mucho cariño mientras este le besaba la mano. El exdiestro, que ha compartido plan con su hija Gloria Camila, acudió al plató de Ana Rosa el pasado mes de octubre para hablar por primera vez de la crisis que atravesaba con Ana María Aldón, de la que se separó tiempo después. Esa aparición televisiva, tuvo una gran repercusión por la propuesta de ampliar la familia que el torero le hizo públicamente a su mujer y por las medidas legales contra Rocío Carrasco que anunció en directo.

De esta tarde taurina han formado parte otros rostros conocidos como Michel González, Andrés Calamaro, el chef Mario Sandoval, Pepín Liria, José María Michavila, Luis Miguel Rodríguez, Pedro Trapote, Paloma Segrelles, Roberto Brasero, Jaime Martínez Bordiú y Mª Ángeles Grajal, quien ha hablado de su situación personal. Respecto a las últimas informaciones que apuntaban a que vuelve a estar ilusionada un año y medio después del fallecimiento de Jaime Ostos, ha dejado claro que no tiene "ninguna" gana de enamorarse y que el amor de su vida siempre "ha sido, es y será" el recordado diestro.