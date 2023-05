Katy Perry muestra cómo ha vivido el fin de semana de la coronación

Loading the player...

Katy Perry se ha convertido, involuntariamente, en una de las grandes protagonistas del fin de semana de la coronación del rey Carlos III y Camilla. No solo por su actuación en el concierto celebrado en el Castillo de Windsor, que logró poner a cantar y a bailar a los royals, sino también por los simpáticos momentos que ha protagonizado. Se hizo viral su despiste al no encontrar su asiento en la ceremonia, pero ella, lejos de avergonzarse, ha respondido con mucho humor publicando un mensaje. Katy ha compartido más imágenes y vídeos de los últimos días, desde una divertida charla con Stella McCartney en el backstage del concierto hasta un saludo de los recién coronados Reyes. Dale al play y no te lo pierdas.

-No te pierdas el vídeo de la duquesa de Edimburgo bailando animadísima en el concierto en Windsor