Christopher Mateo habla por primera vez sobre el ictus de su hermano Rafa

Rafa Mateo, exconcursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, continúa hospitalizado tras sufrir un ictus. A través de sus perfiles sociales, la familia del influencer comunicó la noticia y tras varias horas de incertidumbre, Christopher, hermano del joven, ha publicado sus primeras palabras. "Pronto estarás de nuevo con nosotros. Esto no podrá contigo. Te quiero, hermano", ha escrito el que fuera ganador de Supervivientes 2015 junto a una fotografía en la que puede verse parte de la cama y la habitación del hospital donde se encuentra el enfermo. Y aunque nadie del círculo cercano quiere dar demasiada más información sobre el estado de salud de Rafa (que aún permanece en observación), el pequeño de "Mateo Brothers", como se llaman a ellos mismos, no se ha separado de él en ningún momento.

Amante del deporte (sobre todo el boxeo), el lujo, los viajes y los coches, Rafa cuenta con el apoyo de toda su familia y hace tan solo una semana que publicaba su última foto en la que dejaba claro que es una persona muy luchadora. "Difícil no significa imposible", escribió junto a una fotografía en la que posaba en la terraza de un bar. Acostumbrado a "disfrutar" de sus sueños, el también influencer además deja claro en sus perfiles sociales lo importante que es vivir día a día sin dejar nada de lo que quieras para otro momento, puesto que a veces suceden cosas inesperadas: "Hay que gozar la vida porque hoy pisamos tierra y mañana puede que nos caiga encima", publicó hace unas semanas.

Por ahora, son pocos los detalles que han trascendido sobre su estado de salud y el exconcursante del reality de Cuatro se mantiene en observación y a la espera de que le realicen algunas pruebas más para evaluar los posibles daños que podría haber sufrido. Poco antes de que se diera a conocer la noticia, el propio Rafa publicaba una fotografía desde el hospital, con una vía intravenosa puesta, lo que generó una gran preocupación y desconcierto entre sus seguidores. A su lado estaba una mujer, cuya identidad se desconoce, pero a la que agradecía su apoyo en este momento tan complicado. "Sorprendido de abrir los ojos y verte aquí…", escribió. Poco después, el afectado compartía además una fotografía de un escáner cerebral con el que le estarán realizando diversas pruebas.

Muchos han sido los seguidores que han querido dejar sus mensajes de apoyo en estos momentos tan duros para el deportista. Además, Sálvame ha publicado el testimonio de un amigo de la familia que dice estar "hermética" porque "no quieren que se sepa nada de la circunstancias de cómo fue". Pero no solo eso, esta persona ha revelado que Christopher "prefiere que no se indague mucho" para que no surjan informaciones "que les perjudiquen".