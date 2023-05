La divertida reacción de un perro al ver a Jared Leto vestido de gato en la gala MET: no te pierdas el vídeo viral

Loading the player...

La gala MET 2023, que ha homenajeado a Karl Lagerfeld bajo el título Karl Lagerfeld: a Line of Beauty, nos ha dejado incontables looks para el recuerdo. Uno de los más comentados, sin duda, ha sido el de Jared Leto. El actor decidió acudir disfrazado de gato, un tributo a Choupette, la mascota del fallecido diseñador, y no pasó desapercibido. Su estilismo causó impresión... ¡incluso entre los animales! Un vídeo que recoge la reacción de un perro al ver el look de Jared se está haciendo viral, pues parece que el outfit del intérprete llamó mucho su atención. Dale al play y no te lo pierdas.

