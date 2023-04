Estopa revoluciona la Feria de Abril arrancándose a cantar por sorpresa: el momentazo viral que no te puedes perder

Loading the player...

No hay nada que no pueda pasar en la Feria de Abril. En Sevilla se están viviendo momentazos de todo tipo: allí es posible desde ver a Alejandro Amenábar bailando flamenco junto a María del Monte hasta disfrutar de una improvisada actuación de Estopa. Esto es exactamente lo que ocurrió en una de las casetas. Los músicos comenzaron a tocar uno de los mayores éxitos del grupo, Como Camarón, pero resulto que allí se encontraban precisamente José y David Muñoz. Los hermanos no lo dudaron, se pusieron ante los micrófonos y cantaron su propia canción, convirtiendo el recinto rápidamente en una gran fiesta. El momento fue captado por Toñi Moreno, quien disfrutó de la actuación sorpresa como la que más. Dale al play y no te lo pierdas.

