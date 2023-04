Las imágenes de la felicidad de Ana Obregón en Miami con Susana Uribarri y su hija Carlota

Durante la etapa más difícil de su vida, Ana Obregón ha estado rodeada de sus íntimos, esos que ahora se sienten entusiasmados por ver cómo la actriz y presentadora ha recuperado la sonrisa con el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, a la que ha presentado en ¡HOLA! Uno de esos apoyos incondicionales es Susana Uribarri, quien no ha dudado en cruzar el charco para conocer a la niña. Acompañada de su hija Carlota ha pasado unos días en Miami junto a su amiga, quien ha explicado lo mucho que ha supuesto para ella esta visita y ha compartido varias imágenes que resumen sus planes en Florida.

"Qué ilusión me ha hecho la visita de mi amiga del alma y su guapísima hija. Reconozco que les ha costado arrancarme de casa y dejar a mi princesa por unas horas. Siempre juntas. Os quiero muchísimo", ha dicho Obregón. Su rutina gira en torno a la niña, que ha sido la gran protagonista de estos días de amistad, pero también ha aprovechado para hacer otros planes con Susana y Carlota como pasear juntas por la ciudad, salir a comer... Además, en estas salidas ha apostado por coloridos looks: "He dejado después de tres años mi luto, solamente blanco y negro, porque mi corazón así lo sentía. Ahora ha llegado Anita y con ella ha traído todos los colores del arcoíris a mi vida".

La artista está avanzando en los trámites necesarios para poder volver a Madrid acompañada de su hija. Ya en casa, familiares y amigos podrán coger por primera vez en brazos a Anita y ser testigos de la luz que ahora irradia la presentadora después de tres años de oscuridad. Uribarri, que es además su representante, ha resaltado precisamente esa alegría que derrocha su íntima. "Qué alegría ver en vivo la gran felicidad que me transmite. No podía ser de otra manera con su muñeca en casita, llena de pañales y biberones y lo más importante, llena de amor. Vuelven los colores y las inmensas ganas de vivir", ha resaltado.

Susana explicaba en el especial que el pasado viernes emitió Telecinco sobre Ana Obregón que la pequeña es "una muñeca muy comilona" y "tiene pinta de que va a ser muy alta, muy guapa y una guerrera como su papi". La mánager, hija del recordado José Luis Uribarri, la voz de Eurovsión, indicaba que ve a su amiga espléndida y muy guapa, sin parar de dar biberones y durmiendo poco "pero no se le nota por la felicidad que tiene". Además, recalcaba que este nacimiento ha sido una sorpresa de la que no había sido informada con anterioridad y que a última hora tuvo que comprar un par de vestidos para regalar a la recién nacida.

Encadenando buenas noticias

Durante los días que han pasado juntas en Miami también han podido brindar por el éxito de El chico de las musarañas, libro de Aless Lequio y Ana Obregón que va por la tercera edición en menos de una semana en venta. A lo largo de las páginas se puede leer el relato del joven empresario desde que fue diagnosticado con un Sarcoma de Ewing. Como no pudo terminarlo al fallecer el 13 de mayo de 2020, la artista lo completa con su testimonio, el de una madre que atraviesa una montaña rusa de sentimientos: desde la esperanza, a los momentos de humor pasando por las situaciones límite que atravesó cuando su vida se apagó al decir adiós al amor de su vida.