El apasionado beso de Ana Rosa Quintana y su marido en la Feria de Abril

Ana Rosa Quintana, de 67 años, ha disfrutado este fin de semana del gran ambiente que reinaba en el Real de Sevilla. La periodista estaba pletórica, pues el año pasado no pudo acudir a la Feria de Abril debido al cáncer de mamá que padecía. "Lo he cogido con muchas ganas", dijo en declaraciones a Europa Press antes de acceder a una de las 1053 casetas repartidas en los 275.000 metros cuadrados del recinto. "Vengo un ratio y me voy, que tengo que trabajar", añadió con cierto pesar. Junto a ella se encontraba su marido, el empresario sevillano Juan Muñoz. La pareja está viviendo un gran momento después de los problemas de salud de la presentadora y protagonizó este apasaionado beso que captaron los fotógrafos.

- El importante reconocimiento que ha recibido Ana Rosa Quintana en el Senado

Según contó Ana Rosa en la revista ¡HOLA!, su marido estuvo a su lado día y noche durante la enfermedad. "Me ha hecho la vida superagradable. Me hacía sonreír en todo momento, siempre de buen humor, divertido, con bromas, diciéndome lo guapa que estaba, lo maravillosa… Me ha acompañado a todas las quimios, a todas las radios, a todas las intervenciones", declaró. La periodista bromeó diciendo que había tenido muy buen ojo cuando se enamoró del empresario sevillano, al que curiosamente conoció hace 25 años en la Feria de Abril. "Me encontraba ideal sin pelo y yo hasta me enfadaba con él: ‘¿Pero cómo puede ser?’, le preguntaba, a lo que él me respondía: ‘Es que tienes la cabeza preciosa. Estás estupenda'", contó.

Ana Rosa y Juan Muñoz se casaron el 29 de mayo de 2004 en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Bollullos de la Meditación. En noviembre de ese mismo año, vinieron al mundo sus mellizos, Juan y Jaime, que han decidido vivir fuera del foco. La periodista no puede estar más orgullosa de la familia que ha formado con el empresario sevillano. "Juan es una persona excepcional en todo. Como amigo, como compañero. Un padrazo impresionante", aseguró en ¡HOLA!. Además, siente verdadera adoración por su hijo mayor, Álvaro Rojo, que está casado con la psicóloga Ana Villarrubia. "Es un abogado brillante y un hijo excepcional. Siempre ha sido muy generoso y siempre hemos tenido una relación muy especial".

El matrimonio coincidió en la Feria de Abril con Cristina Tárrega, una de las mejores amigas de Ana Rosa. La periodista estaba encantanda de reencontrarse con sus íntimas en el Real, pues también han sido un apoyo fundamental durante su enfermedad. "Nunca hay que dejarlas. Aunque cambies de vida, aunque te cases, aunque tengas una familia. Cada día venía alguna de mis más íntimas. 'Venga, vamos a caminar, vamos a tomar algo…'. Ha sido impresionante. Yo me decía: 'Estas se están poniendo de acuerdo, porque no es posible'", recordó emocionada en ¡HOLA!.