Jaime Laing y Sophie Haboo, estrellas de telerrealidad británica, se casan en un enlace conectado directamente con Sevilla La historia de amor de estas dos celebrities comenzó hace cuatro años en el reality show 'Made in Chelsea'

El gran día ha llegado. Jamie Laing (34) y Sophie Haboo (29) se han convertido en marido y mujer. Los concursantes del reality británico Made in Chelsea han puesto el broche de oro a cuatro años de amor que comenzó como una amistad. Este 14 de abril se han dado el "sí, quiero" en la Oficina de Registro de Chelsea. Los recién casados se han mostrado pletóricos por el paso que acaba de dar, por el que han brindado con todo su entorno al que también han citado en una segunda boda prevista para el 19 de mayo en Sevilla.

Para la ceremonia, la novia ha elegido un original look compuesto por un minivestido con corsé y escote corazón firmado por Vivienne Westwood. No ha querido prescindir del velo, elaborado por Gigi & Olive y colocado sobre su melena suelta. Además, ha llevado zapatos de Jimmy Choo con cadena en el tobillo y un bolso de mano de Sophia Webster que incluía un mensaje: Wifey for life (esposa de por vida). Ha sorprendido usando gafas de sol, complemento que también llevaba el novio, quien tiene la certeza de haberse casado "con mi mejor amiga".

Inicialmente sopesaron destinos para su enlace como Croacia, Grecia y Sudáfrica, pero finalmente se decantaron por Reino Unido, su hogar. Han estado rodeados de unos 200 invitados entre los que se encontraban compañeros de Made in Chelsea como Spencer Matthews, Millie Mackintosh, Ollie Locke, Caggie Dunlop y Hugo Taylor. También han acudido rostros conocidos de la pequeña pantalla como Giovanni Pernice, de la edición británica de Bailando con las estrellas. Al lado de todos ellos han disfrutado de esta jornada inolvidable que llega tras meses de preparativos que el propio Jamie definía como "una completa y absoluta pesadilla" que les ha provocado mucha ansiedad.

Ya convertidos en marido y mujer, y tras ser recibidos por una nube de pétalos, ha comenzado la celebración. Jamie y Sopie han citado a todos sus familiares, amigos y compañeros en el restaurante Stanley's. El menú que se ha servido constaba de trucha, bacalao y la tradicional tarta nupcial. El local que han elegido es un oasis en pleno centro ya que se sitúa junto a King's Road y cuenta con un patio cubierto y climatizado que emula los jardines rurales ingleses.

La pareja se comprometió en diciembre de 2021 en una romántica y accidentada velada celebrada en el hotel Rosewood de Londres, uno de los más exclusivos de la ciudad, donde además tuvieron su primera cita oficial. El fundador de la confitería Candy Kittens escribió unas cartas a Sophie que le entregó mientras la música sonaba. Con ese gesto la influencer tuvo claro que estaba ante su pedida de mano y, con los nervios, tiró todas las velas que había en la habitación. "Había cera por todas partes, en mi bolso, en mis zapatillas. Leía las cartas sin parar de llorar. Me dijo que quería pasar su vida conmigo y se arrodilló", relataba.

