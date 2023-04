Las últimas matizaciones de Alessandro Lequio

Alessandro Lequio ha vuelto un día más a su puesto como colaborador en El programa de Ana Rosa donde nuevamente la tertulia ha estado centrada en el nacimiento de su nieta Ana Sandra, a quien conocíamos en exclusiva en la revista ¡HOLA! El debate de este martes ha puesto el foco en el regreso de Ana Obregón con la recién nacida a España, algo sobre lo que han hablado Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Cristina Tárrega, Paloma García Pelayo y Pepe del Real. El aristócrata italiano, por su parte, ha permanecido en silencio la mayor parte de la tertulia, sin embargo, en un momento dado, ha hecho el siguiente apunte al respecto. "Noticia de hace unos minutos: El ministerio de Pilar Llop presiona al registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón".

- Ana Obregón comparte nuevas fotografías de su nieta cuando cumple tres semanas de vida

Tras esta anotación, Joaquín Prat se ha dirigido a Lequio para decirle que Ana Obregón no le nombra en las publicaciones que hace sobre la pequeña Ana Sandra, que acaba de cumplir tres semanas. "No te mete en la ecuación. Respeta tu silencio y eso es lo que trasluce en las manifestaciones públicas que hace Ana respecto de esta niña", ha expresado el presentador. Alessandro, después de unos segundos en silencio, ha respondido así: "No sabría contestarte".

Paloma García Pelayo, en cambio, ha recordado que en la esperada entrevista que Ana concedió en ¡HOLA! para presentar a su nieta sí que nombró al aristócrata cuando mencionó un testamento ológrafo de Aless. La periodista se refería exactamente a estas declaraciones de la actriz y presentadora en la revista: "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal".

En ese momento Alessandro ha intervenido en la conversación. "Solo un matiz, yo creo que se equivoca. Testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso. Es un matíz importante, lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo", ha insistido.

Por último, Paloma García Pelayo ha querido saber si el italiano ha felicitado a su expareja por la llegada de Ana Sandra. Lequio, sin titubear, ha respondido tajantemente: "Si entiendes mi silencio no entiendo la pregunta. Tienes todo el derecho del mundo a insistir, pero es que no".

Alessandro Lequio, que ha pasado la Semana Santa en Galicia con su mujer María Palacios y su hija Ginevra Ena, asegura que desde que su hijo murió su única opción ha sido el silencio. "Me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a contar nada. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere", manifestó este lunes. "Cuando mi hijo murió, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. No he comentado nada ni enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo voy a seguir haciendo porque es lo que le gustaría a él. Por respeto a él no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Sabéis que soy así y no voy a cambiar. Es lo único que voy a decir", añadió. Para finalizar, aclaró cómo es su relación con Ana Obregón. "No hay ninguna mala relación, no hay nada, todo bien, paz y amor. Cada uno con lo suyo".