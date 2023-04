Rupert Murdoch, de 92 años, cancela su compromiso de boda

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch (92 años) y Ann Lesley Smith (66), han cancelado su compromiso tan solo dos semanas después de haberlo anunciado, según la revista Vanity Fair. La boda estaba prevista para el verano, menos de un año después de que Murdoch se divorciara de su cuarta esposa, la modelo Jerry Hall.

Sin embargo, la revista cita fuentes cercanas al magnate, según las cuales ya no sonarán las campanas de boda por razones que aún se desconocen pero que podrían estar relacionadas con las creencias religiosas de la ex higienista dental y periodista.

Murdoch y Smith fueron fotografiados por primera vez en enero pasado en Barbados, y en marzo, el magnate anunció su compromiso en las páginas del New York Post. "Temía enamorarme, pero sabía que esta sería la última", dijo entonces Murdoch.

La ajetreada vida sentimental de Rupert Murdoch

El dueño del grupo FOX ha tenido una vida repleta de romances: de 1956 a 1967 con Patricia Booker; más tarde, de 1967 a 1999, con la periodista Ana Torv, y con Wendi Deng, de 1999 a 2013. De estos tres matrimonios han nacido sus seis hijos: Prudence (64), Elisabeth (53), Lachlan (50), James (49), Grace (21) y Chloe (19), que, en su gran mayoría siguen la estela empresarial de su padre. En marzo de 2016, formalizó su relación con la actriz Jerry Hall, ex de Mick Jagger, a la que pidió el divorcio por email en junio de 2022.

Dueño de un imperio

Murdoch comenzó a construir su imperio en 1952, con la muerte de su padre Keith, periodista y propietario del Adelaide News y del Sunday Mail, al hacerse cargo de la dirección de estos medios. Su fortuna, valorada en más de 13.000 millones de dólares (10.947 millones de euros) la amasó apoyado en sus tabloides (The Sun en Reino Unido y el Daily Telegraph en Australia) o los diarios The Wall Street Journal y New York Post en Estados Unidos, así como los canales Sky News y Fox News.