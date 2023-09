Todas las mujeres de la vida de Rupert Murdoch, con nuevo amor y recién jubilado

Rupert Murdoch (92) propietario del canal Fox News, de periódicos como The Wall Street Journal, The Times o The Sun y de la editorial de libros Harper Collins continúa, a sus 92 años, abierto al amor un año después de firmar su cuarto divorcio con la modelo Jerry Hall, exesposa de Mick Jagger, con quien estuvo casado durante seis años. Ahora, pasados unos meses desde su breve romance con la exmaniquí y viuda millonaria Ann-Lesley Smith, de 66 años, con quien llegó a comprometerse y a cancelar ese compromiso dos semanas después, el magnate de los medios de comunicación parece volver a estar ilusionado. La afortunada es una bióloga molecular de origen ruso e inconfundible belleza llamada Elena Zhukova con la que ha compartido el verano.

Un verano familiar a bordo de Christina O

Han sido unas vacaciones muy especiales para Murdoch, que ha sido visto surcando las aguas del mar Mediterráneo a bordo del mítico superyate Christina O, embarcación que perteneció al armador griego Aristóteles Onassis y que ha alquilado para disfrutar de unas encantadoras jornadas marítimas. Tal y como aseguran desde el portal estadounidense Drudge Report, en esta idílica escapada estival está acompañado por Zhukova, la mujer de la que "él podría estar enamorado de nuevo”, según señala una fuente al citado medio. Además, esta escapada es doblemente significativa, pues la pareja no se encuentra sola, por lo que tiene tintes familiares, símbolo de firmeza en su vínculo. Junto a ambos han estado algunos hijos del empresario, como su primogénito, Lachlan, arropado por su mujer, Sarah, o Elisabeth, junto a su marido, Keith Tyson.

Fuentes cercanas a Murdoch y Zhukova han apuntado que la veterana científica jubilada, de 66 años, también conoce a las hijas del nonagenario australiano, Grace y Chloe, que nacieron fruto de su matrimonio con Wendi Deng, con quien selló su amor ante el altar en 1999. Precisamente esta fue quien les presentó, ya que las dos son grandes amigas gracias a su vida en Nueva York y "parece que esa es su conexión", según recoge Daily Mail.

Lo que se sabe de Elena Zhukova

Sobre la mujer que disfruta de estas lujosas jornadas estivales de la mano de Murdoch, con quien ha hecho este lunes una parada en la costa de Corfú, no se sabe demasiado, pero su nombre ya copa titulares, pues podría ser la nueva dueña del corazón del poderoso empresario. En lo profesional, aunque desde hace un tiempo ya no está en activo, es una eminencia en biología, siendo su especialidad la diabetes, y su nombre suena con fuerza en la unidad de investigación médica de la UCLA; en lo personal, se ha casado en dos ocasiones y ha vivido durante más de treinta años en Estados Unidos tras abandonar su Rusia natal en 1991 junto a su hija, que fue esposa del magnate ruso Román Arkádievich Abramóvich entre 2008 y 2017. En la actualidad es abuela, una faceta de la que disfruta mucho.

La hora de la jubilación

Y este anuncio de enlace coincide con el momento en el que el magnate de los medios de comunicación estadounidense ha dado el paso de jubilarse y ha decidido dejar los mandos de News Corp y de la Fox a sus 92 años. Murdoch parece que quiere centrarse en disfrutar de la vida y del amor, por lo que ha dejado el timón de la compañía en manos de su hijo mayor, Lachlan Murdoch. “Durante toda mi vida profesional he estado ocupado con la actualidad diaria y con las ideas y eso no va a cambiar. Ha llegado el momento de asumir un nuevo papel”, informaba el magnate.

Murdoch, a sus 92 años, posee una fortuna estimada en más de 16.000 millones de euros, pese a cuatro firmas de divorcio. Aún así, el millonario americano sigue apostando por el amor y cree firmemente en la institución del matrimonio, a pesar de que ha atravesado a lo largo de su vida amorosa muchas decepciones, aunque también seis alegrías: sus hijos.

Cuatro matrimonios y seis hijos

La primera vez que Rupert Murdoch juró amor eterno fue en 1956 con una azafata de vuelo, Patricia Booker. Él acababa de heredar la compañía News Limited de manos de su padre y quiso ampliar fronteras, por lo que se instaló en Australia. Allí fue feliz junto a su esposa durante 11 años y tuvieron una niña, Prudence –hoy tiene 64 años-. Pero se les acabó el amor.

En 1967, meses después de separarse de Patricia, se enamoró de la periodista Anna Torv, quien había tenido el honor de entrevistarle. Él tenía 36 y una carrera prometedora por delante, ella 23 y estaba dando sus primeros pasos en el mundo del periodismo. Compartieron 30 largos años, que dio sus frutos, concretamente tres: Elisabeth, Lachlan (su sucesor) y James. Su divorcio fue amable pero él de nuevo se había vuelto a enamorar de otra mujer.

Dos años antes de finalizar su matrimonio en 1999, él ya había iniciado un romance secreto con Wendi Deng, una productora de cine de origen chino, con la que vivió su matrimonio más tormentoso. Al principio todo fue un camino de rosas, tuvieron dos niñas, Grace y Chloe, pero cuando llegaron las “diferencias irreconciliables” estalló la guerra. El magnate había aprendido la lección y había firmado un acuerdo prenupcial para proteger su fortuna, pero un traspiés le hizo tener que desembolsar más dinero. Acusó públicamente a su ex de haberle sido infiel con otros hombres, entre los que estaba el exprimer ministro británico Tony Blair.

Siempre en busca del amor

La cuarta mujer del magnate ha sido la modelo Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger, con la que inició un romance en 2015. Tardaron solo doce meses en casarse, intercambiar alianzas y jurarse amor para el resto de sus vidas, delante de sus familiares y amigos en una espectacular ceremonia en Londres. Pero Murdoch, una vez más, envió un correo electrónico a su esposa para pedirle el divorcio.