Fue supermodelo en los 90 y presentadora: así es Sarah, la mujer del nuevo jefe del imperio Murdoch

A sus 92 años ha dado por fin un paso atrás. Rupert Murdoch, fundador de un imperio en el mundo de la comunicación, ha pasado el testigo a su hijo Lachland, de 52. Pasará así este a convertirse en presidente exclusivo de News Corp y continuará siendo presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation, poniendo en sus manos uno de los grupos de comunicación más importantes del mundo. La fortuna de Lachland está estimada en unos 3.500 millones de euros, aunque mantiene un perfil discreto en lo que se refiere a su vida personal. Casado desde 1999 con Sarah O’Hare, a la que conoció en Australia, ha formado una numerosa familia con tres hijos: Kalan (2004), Aidan (2006) y Aerin (2010). Aunque ahora está volcada en su familia, Sarah Murdoch fue en el pasado una cotizada modelo y presentadora de televisión.

Nacida en 1972 en Croydon, en las afueras de Londres y lugar de origen de Kate Moss, Sarah se crió en Sidney, Australia. Comenzó su carrera como maniquí cuando era apenas una adolescente de 17 años, trabajo que la llevó a París. Allí se subió a las pasarelas más importantes y protagonizó diversas portadas que le dieron una gran popularidad en los años 90. Publicaciones como Vogue y la edición de baño de Sports Ilustrated contaron con ella. Hizo además campañas para la firma Wonderbra y apareció en televisión en algunos programas. De ahí dio el salto a la interpretación, pues apareció en un episodio de la serie Friends y en la comedia romántica Cómo perder la cabeza.

La televisión australiana fue su siguiente paso. Primero fue copresentadora de un matinal y luego del espacio Next Top Model (que a España llegó con el nombre de Supermodelo). Fue durante esta etapa cuando adquirió popularidad (muy comentada fue la equivocación que tuvo cuando anunció el nombre de una ganadora errónea). Ya después de su boda, en 2012, se puso al frente de otro programa de baile que no tuvo buena audiencia. Después no ha vuelto a trabajar ante las cámaras, apareciendo eso sí junto a su marido siempre que la ocasión lo requiere.

El hijo de Rupert Murdoch nació en Londres y estudió en la Universidad de Princeton, que es la cuarta más antigua de América del Norte. En 2005 dio un giro inesperado al dejar su cargo de ejecutivo de News Corp para sumergirse en el mundo de las inversiones. Nueve años después regresó a la citada empresa como copresidente y se enfrenta ahora al reto de hacerla crecer en un universo en constante evolución y dominado por la tecnología. Rupert Murdoch, propietario del canal Fox News, de periódicos como The Wall Street Journal, The Times o The Sun y de la editorial de libros Harper Collins, ha tenido una vida intensa, sobre todo en el terreno sentimental.

El magnate, cuya trayectoria ha inspirado la serie Succession de HBO, se ha casado en cuatro ocasiones. Su último divorcio fue de la modelo Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger, hace solo un año. Ahora está de nuevo enamorado de la bióloga molecular de origen ruso de 66 años llamada Elena Zhukova, con quien ha pasado las vacaciones. Quizá ha sido con el objetivo de disfrutar de esta nueva etapa o por su avanzada edad por lo que ha decidido retirarse. “Durante toda mi vida profesional he estado ocupado con la actualidad diaria y con las ideas y eso no va a cambiar. Ha llegado el momento de asumir un nuevo papel” ha dicho.