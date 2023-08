Rupert Murdoch sale con Elena Zhukova, exsuegra del magnate Roman Abramovich, tras su cuarto divorcio

Hablar de Rupert Murdoch es hablar de fortuna, poder, opulencia y agitada vida amorosa. El propietario del canal Fox News, de periódicos como The Wall Street Journal, The Times o The Sun y de la editorial de libros Harper Collins continúa, a sus 92 años, abierto al amor un año después de firmar su cuarto divorcio con la modelo Jerry Hall, exesposa de Mick Jagger, con quien estuvo felizmente casado durante seis años. Ahora, pasados unos meses desde su breve romance con la exmaniquí y viuda millonaria Ann-Lesley Smith, de 66 años, con quien llegó a comprometerse y a cancelar ese compromiso dos semanas después, el magnate de los medios de comunicación parece volver a estar ilusionado. La afortunada es una bióloga molecular de origen ruso e inconfundible belleza llamada Elena Zhukova con la que está compartiendo un inolvidable verano.

Un verano familiar a bordo de Christina O

Están siendo semanas muy especiales para Murdoch, que ha sido visto surcando las aguas del mar Mediterráneo a bordo del mítico superyate Christina O, embarcación que perteneció al armador griego Aristóteles Onassis y que ha alquilado para disfrutar de unas encantadoras jornadas marítimas. Tal y como aseguran desde el portal estadounidense Drudge Report, en esta idílica escapada estival está acompañado por Zhukova, la mujer de la que "él podría estar enamorado de nuevo”, según señala una fuente al citado medio. Además, esta escapada es doblemente significativa, pues la pareja no se encuentra sola, por lo que tiene tintes familiares, símbolo de firmeza en su vínculo. Junto a ambos han estado algunos hijos del empresario, como su primogénito, Lachlan, arropado por su mujer, Sarah, o Elisabeth, junto a su marido, Keith Tyson. Dado que el barco, cuyo arrendamiento superaría los 700.000 dólares por semana, cuenta con 18 dormitorios y unas dimensiones mayúsculas, el espacio no es un problema.

Fuentes cercanas a Murdoch y Zhukova han apuntado que la veterana científica jubilada, de 66 años, también conoce a las hijas del nonagenario australiano, Grace y Chloe, que nacieron fruto de su matrimonio con Wendi Deng, con quien selló su amor ante el altar en 1999. Precisamente esta fue quien les presentó, ya que las dos son grandes amigas gracias a su vida en Nueva York y "parece que esa es su conexión", según recoge Daily Mail.

Lo que se sabe de Elena Zhukova

Sobre la mujer que disfruta de estas lujosas jornadas estivales de la mano de Murdoch, con quien ha hecho este lunes una parada en la costa de Corfú, no se sabe demasiado, pero su nombre ya copa titulares, pues podría ser la nueva dueña del corazón del poderoso empresario. En lo profesional, aunque desde hace un tiempo ya no está en activo, es una eminencia en biología, siendo su especialidad la diabetes, y su nombre suena con fuerza en la unidad de investigación médica de la UCLA; en lo personal, se ha casado en dos ocasiones y ha vivido durante más de treinta años en Estados Unidos tras abandonar su Rusia natal en 1991 junto a su hija, que fue esposa del magnate ruso Román Arkádievich Abramóvich entre 2008 y 2017. En la actualidad es abuela, una faceta de la que disfruta mucho.

De igual modo que en su fugaz historia de amor con Ann-Lesley Smith, la diferencia de edad no parece ser un problema para la incipiente pareja. Aunque hasta la fecha no hay instantáneas de ambos, en caso de marchar todo según apunta, es muy probable que próximamente les veamos desfilando por alfombras rojas o grandes eventos, pues Murdoch, que tiene en su poder una fortuna familiar que supera los dieciséis mil millones de euros, siempre se ha caracterizado por la naturalidad y transparencia con la que ha mostrado sus relaciones.

Una agitada vida sentimental

La vida íntima de Murdoch ha estado marcada, ya desde mitad de la pasada década, por sus grandes pasiones. En total, ha pronunciado cuatro veces el 'sí, quiero'. La azafata de vuelo Patricia Booker fue su primer gran amor (1956-1967) y con quien debutó en el rol de padre con el nacimiento de su primogénita. Tras emprender caminos por separado y muy rápidamente, se volcó en su historia con la periodista Anna Maria Torv (1967-1999), con quien tuvo tres hijos. La empresaria china Wendi Deng, progenitora de sus dos niñas menores, le cautivó a las puertas de los dosmil (1999-2013) y fue Jerry Hall la última de sus mujeres (2016-2022).

