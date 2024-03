Rupert Murdoch se casará por quinta vez a los 92 años con su novia de 67

El amor desde luego no tiene edad ni tampoco las ganas de pasar por el altar. Buena muestra de ello es el recién jubilado Rupert Murdoch, que ya planea su quinta boda a los 92 años. El millonario dará el "sí quiero" a su novia, Elena Zhukova, de 67 años, el próximo mes de junio en la impresionante propiedad y viñedo que tiene en Moraga, California. El sí coincidirá con el primer aniversario de la pareja, cuya historia de amor se conoció el pasado verano. No hay mejor manera de celebrar un año de amor, sin duda. Este es el quinto enlace del empresario, aunque se comprometió en seis ocasiones, lo que de nuevo demuestra que su corazón sigue en plena forma.

Rupert Murdoch y Jerry Hall, la boda con invitados de lujo que ha vestido Londres de azul

Fue después de su breve romance con la exmaniquí y viuda millonaria Ann-Lesley Smith, de 66 años, con quien llegó a anunciar boda (canceló el compromiso dos semanas después), cuando se conoció la nueva ilusión del magnate. Se trataba de la bióloga molecular de origen ruso Elena Zhukova, con la que compartió un inolvidable verano. Elena y Rupert se conocieron a través de Wendi Deng, la tercera mujer del magnate, pues ambas son buenas amigas.

La científica es una eminencia en biología. Su especialidad es la diabetes aunque ya está retirada. En el plano personal, se casó en dos ocasiones y ha vivido durante más de treinta años en Estados Unidos tras abandonar su Rusia natal en 1991 junto a su hija Daria, que fue la esposa del magnate ruso Román Arkádievich Abramóvich entre 2008 y 2017. En la actualidad disfruta mucho de su faceta como abuela.

Murdoch, fundador de un imperio que aúna el canal Fox News, periódicos como The Wall Street Journal, The Times o The Sun y la editorial de libros Harper Collins, pasaba el testigo de sus negocios a su hijo Lachland, de 52 años, a finales del pasado año. Se convertía este así en presidente exclusivo de News Corp, continuando como presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corporation.

Todo lo que no vimos de la boda de Rupert Murdoch y Jerry Hall

Las mujeres en la vida del millonario magnate

La primera vez que Rupert Murdoch se casó fue en 1956 con una azafata de vuelo, Patricia Booker. Él acababa de heredar la compañía News Limited de manos de su padre y quiso ampliar fronteras, por lo que se instaló en Australia. Allí fue feliz junto a su esposa durante 11 años y tuvieron una niña, Prudence –que hoy tiene 64 años-. En 1967, meses después de separarse de Patricia, se enamoró de la periodista Anna Torv, que le había entrevistado. Él tenía 36 años y una carrera prometedora por delante; ella, 23 y estaba dando sus primeros pasos en el mundo del periodismo. Compartieron 30 largos años y tuvieron tres hijos: Elisabeth, Lachlan (su sucesor) y James. Su divorcio fue amistoso, aunque él se había vuelto a enamorar de otra mujer.

Dos años antes de finalizar su matrimonio en 1999, ya había iniciado un romance secreto con Wendi Deng, una productora de cine de origen chino, con la que vivió su matrimonio más tormentoso. Tuvieron dos niñas, Grace y Chloe, pero cuando llegaron las "diferencias irreconciliables" estalló la guerra. El magnate había firmado un acuerdo prenupcial para proteger su fortuna, pero un traspiés le hizo tener que desembolsar más dinero. Acusó públicamente a su ex de haberle sido infiel con otros hombres, entre los que estaba el exprimer ministro británico Tony Blair.

La cuarta mujer del magnate fue la modelo Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger, con la que inició un romance en 2015. Tardaron solo doce meses en casarse delante de sus familiares y amigos en una espectacular ceremonia en Londres. Pero Murdoch, una vez más, le pidió el divorcio en el verano de 2022. Fue a través de un correo electrónico, lo que fue muy comentado entonces. En noviembre comenzó una relación con Ann-Lesley Smith, de sesenta y seis años, y se llegaron a comprometer, aunque no a casarse. Su romance terminó en abril de 2023.