Julia Menú, la ‘tiktoker’ más influyente de España, se convierte en madre tras 14 años de lucha

Julia Menú, la primera española en alcanzar el billón de me gusta en Tik Tok, ha dado a luz a sus mellizas. La almeriense, de 32 años, ha asegurado que el nacimiento de sus niñas "se complicó y última hora tuve que entrar al quirófano de urgencia". Afortunadamente, todo quedó en un susto y sus hijas, a las que ha llamado Meredit y Emily, se encuentran en perfecto estado. Además, el papá de las criaturas, Fran Callejón, ha compartido esta foto de las bebés, que han pesado 2,5 kilos.

Julia y Fran se conocieron en 2008 y pronunciaron el 'sí, quiero el 12 de julio de 2012. Su historia de amor ha estado marcada por su incesante lucha para convertirse en padres. La almeriense ha compartido con todos sus seguidores los 14 años que han estado buscando un embarazo, de consulta en consulta, de tratamiento en tratamiento y sufriendo varios abortos. "Ha sido la lucha más dura de mi vida, pero aquí hay una recomenpensa", dijo mostrando su tripita en una entrevista concedida a ¡HOLA! Play.

Antes de aterrizar en redes sociales, Julia trabajaba en una cooperativa envasando pepinos, pero desde hace cuatro años vive únicamente de estas plataformas. Su mayor éxito ha sido su manera de comunicar un problema que afecta a numerosas personas y que a ella le ha servido de terapia. "Haberlo compartido en redes sociales es lo mejor que yo he podido hacer en mi vida porque he recibido tanto cariño por tantas parejas que están en la misma situación que yo. El tema de la infertilidad es un tema del que no se habla mucho, es un tema tabú, como que da vergüenza", contó.

El pasado 22 de agosto, después de tantos años de tratamiento y tras un aborto que le produjo un profundo dolor, Julia anunció que estaba embarazada. "Tengo una mezcla de sentimientos ahora mismo que no se por dónde empezar.. Estoy muy emocionada por conseguir nuevamente mi positivo tras la pérdida de hace tres meses, pero tengo miedo de que suceda nuevamente. Rezo por que todo salga bien y poder decir que perdí muchas batallas, pero gane la GUERRA. Bebé, quédate con los papis", pedía en aquel momento. Más tarde supo que esperaba mellizas y hace tan solo cuatro días confesaba que estaba viviendo un auténtico sueño. "Me cuesta creer que ya estamos en la semana 36 de embarazo después de tantos años de lucha", compartió. Ahora se prepara para una nueva etapa: su vida como mamá de dos preciosas niñas. ¡Enhorabuena!