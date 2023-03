Delilah Belle Hamlin, la hija de Lisa Rinna, estrena su look más excéntrico en los premios iHeart de la música La hija de la protagonista de 'The Real Housewives', de 24 años, prueba suerte en el mundo de la música

Delilah Belle Hamlin, la hija de Lisa Rinna, -actriz, presentadora de televisión y participante del reality The Real Housewives of Beverly Hills-, y Harry Hamlin, -actor de series como Mad Men-, fue una de las grandes protagonistas de los premios iHeart Radio Music Awards, que se celebraron anoche en el teatro Dolby de Los Ángeles. Con un arriesgado maquillaje, su melena rubia platino y un look rompedor compuesto por un vestido de color burdeos completamente transparente que poco que dejaba a la imaginación, y las uñas plateadas a juego con sus sandalias de plataforma, la influencer desfiló por la alfombra roja de los premios.

A sus 24 años, tanto a ella como a su hermana Amelia le gusta acaparar los flashes y comenzaron en el mundo de la moda. En uno de sus post, la hija pequeña de la actriz, de 21 años, posaba con un vestido de similares caracteristicas y ponía junto a la foto: "Lo siento, mamá". Desde muy jóvenes comenzaron en el mundo de la moda y se decía de ellas que podrían llegar a convertirse en las sucesoras de las hermanas Jenner o Hadid. Amelia ganó gran popularidad a raíz de su romance con Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, con quien rompió en septiembre de 2021.

Después de haber hecho algunas apariciones en The Real Housewives of Beverly Hills, Delilah prueba suerte en el mundo de la música y acaba de lanzar su primer sencillo Nothing Lasts Forever. Una presentación a la que no faltaron sus padres y su hermana. "Tan increíblemente agradecida con todos los que me han apoyado en este viaje", señalaba la joven promesa del mundo de la música junto a varias fotos de la fiesta.

Esta velada tuvo lugar un día después de haber sufrido un episodio de convulsiones, como ella misma contó. La hija de Lisa Rinna explicó que lamentablemente, "todavía no sabía mucho sobre ello". A principios de año, contó en un post dirigido a sus dos millones de seguidores que lleva luchando con problemas de salud crónicos desde hace años.