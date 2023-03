Alejandra Prat recuerda su accidentada pedida de mano y habla de su inesperada conexión con Georgina

Con motivo de la próxima boda entre Tamara Falco e Iñigo Onieva, Alejandra Prat ha querido hablar sobre uno de los momentos más íntimos de su vida, cuando su ya marido le pidió la mano. La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha confesado que mientras que otras parejas tienen preciosas anécdotas que contar con sus alianzas ellos vivieron una cita un poco accidentada. "Me encantó pero casi me trago el anillo. Me llevó a cenar a un sitio muy bonito y yo no me podía imaginar, aunque sí habíamos hablado de casarnos, que me lo iba a pedir en aquel momento. Me regaló una cosita porque coincidió que era un día especial para nosotros y yo estaba emocionada con lo que me había regalado y no me enteré que estaba dentro de la copa", ha dicho la hermana de Joaquín Prat, que además ha revelado que su marido insistía en brindar y ella estaba despistada.

La periodista ha revelado que Juan Manuel Alcaraz, que por aquel entonces solo era su novio, no paraba de insistir en que brindaran durante la cena y ella estaba emocionada con el regalo que tenía, por lo que no se percató de que la alianza estaba en su copa. "Al final brindamos y al chocar los vasos hizo ruido el anillo. No era un pedrusco como el que le dieron a Georgina, aunque era una piedra preciosa que además me encanta y nada, casi me lo trago. Es un momento muy emocionante para una mujer", ha dicho Alejandra, que minutos después ha reconocido que fue tan bonito que terminó derramando algunas lágrimas.

Alejandra además ha contado que ha dado la casualidad de que le ha pasado algo muy parecido a lo que contó Georgina Rodríguez con el gato de Fernando Torres, un felino al que ha estado cuidando varias semanas en su casa hasta que el exjugador del Atlético de Madrid se ha enterado por El Hormiguero de que lo tenían ella y su familia. "Yo tengo un gato también, uno que no tiene pelo monísimo que se llama Lolo, y un vecino futbolista del F.C Barcelona también me lo trajo cuando se escapó. Su mujer fue muy mona y me dijo 'por favor, ven a buscarlo porque mi perro le tiene miedo'", ha contado la colaboradora entre risas.

La presentadora de televisión contrajo matrimonio con el empresario catalán Juan Manuel Alcaraz en 2007 en la catedral de Palma. Después de llegar media hora tarde, muy emocionada y radiante con un vestido diseñado por Manuel Mota, modisto de la casa Pronovias, Alejandra, su marido y los invitados se trasladaron a la antigua fortaleza militar de Cap Rocat, en Llucmajor, escenario donde se sirvió el banquete y se celebró el posterior baile. Una pareja muy sólida que además tiene tres hijos: Adriana, de trece años; Alejandro, de doce, y Amaro, de diez.