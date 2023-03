Natalia Jiménez habla de su difícil paso por ‘La quinta estación’ y el enfrentamiento que mantiene con sus excompañeros

El sol parece resistirse a regresar a la vida de Natalia Jiménez. La que fuera cantante de 'La quinta estación', grupo que se acabó disolviendo en 2010, ha rememorado el infierno que vivió durante sus años al frente de la banda, la que le hizo brillar sobre los escenarios, pero también vivir algunos de los capítulos más amargos de su vida. “En general todos éramos bastante pasivos agresivos. Era como apuñalarnos un poco los unos a los otros” ha señalado la cantante.

VER GALERÍA

- Natalia Jiménez gana una batalla legal por el cuidado de su hija de 6 años

- La cantante Natalia Jiménez demanda a su exmarido Daniel Trueba para poder viajar con su hija

Y es que tras la desaparición de la banda dos de sus antiguos compañeros ( Pablo Domínguez y Sven Martín) han formado una nueva banda a la que han puesto el nombre de 'Cinco Estaciones', algo que no ha sentado nada bien a la cantante quien piensa que los exintegrantes de su grupo están usando su fama y su nombre para hacerse un hueco en la escena musical justo ahora que ella y el tercer componente de la banda, Ángel Reyero,estaban a punto de anunciar una gira por América Latina, Estados Unidos y España con motivo del 20 aniversario de la canción 'El sol no regresa'.

VER GALERÍA

“Lo he llevado como una bien puede, no tengo problema con que la gente me imite y cante mis canciones. Sí, tengo un problema con que usen el nombre de mi grupo de forma fraudulenta para enriquecerse, para decir que el grupo va a volver con una cantante nueva cuando eso no va a pasar. A mí no me puedes robar un patrimonio que tengo desde hace 20 años”, comentaba visiblemente enfadada la cantante en el programa Socialité. “Ha confundido a los empresarios, a los fans... Nosotros queríamos anunciar que íbamos a regresar el año que viene y estábamos planeando la gira" puntualizaba la artista, quien ha emprendido acciones legales contra sus excompañeros a quienes considera "conflictivos" y de quienes apunta que "renegaron de la banda".

Sus antiguos compañeros por su parte han señalado que antes de anunciar a bombo y platillo su regreso a la música enviaron una carta a Natalia para informarle de sus movimientos, un comunicado que la cantante ha asegurado que no iba dirigido a ella, sino a su director musical, y con cuya noticia no tuvo ningún problema en un principio. “Me pareció genial (...), pero no contesté porque hace 15 años que no he hablado con esta persona. Entonces, de repente me di cuenta de que están anunciándose como un regreso de La quinta estación” ha señalado Jiménez en una entrevista a Europa Press.

VER GALERÍA

- Natalia Jiménez ('La Quinta Estación') se declara a su novio: 'No recuerdo haber sido tan feliz desde hace muchísimos años'

Sin embargo, los que un día fueron sus compañeros sobre el escenario no tienen pensado dar su brazo a torcer y sostienen que tienen pleno derecho a decir que vienen de La quinta estación y a interpretar éxitos de esta banda porque les “asiste el derecho moral y económico sobre las obras”.

A pesar de esta “guerra musical”, que tan solo acaba de empezar, los que un día fueron un grupo indisoluble, continuarán adelante con sus respectivos planes por separado. Pablo y Sven al frente de ‘Cinco Estaciones’ y Natalia y Ángel con una gira de cara a 2024, ya que actualmente la cantante se encuentra inmersa en la celebración de sus dos décadas de carrera con su gira “Antología 20 años”. Un tour que emprendió en agosto de 2022 y que la traerá a España este verano, aunque aún no hay fechas cerradas.