Natalia Jiménez ('La Quinta Estación') se declara a su novio: 'No recuerdo haber sido tan feliz desde hace muchísimos años' La cantante ha posado así de enamorada con Arnold Hemkes, con el que comparte amor y trabajo porque es su 'road manager'

"No puedes pensar que, porque te ha ido mal una vez, te va a seguir yendo mal siempre. Ahora mismo estoy en una relación en la que estoy muy feliz". Así hablaba una enamorada Natalia Jiménez en la entrevista exclusiva que concedió a ¡HOLA! USA en abril de 2021. La cantante madrileña ha recuperado la ilusión en el amor después de su divorcio y lo cierto es que no puede estar más contenta. El 'culpable' de su sonrisa tiene nombre y apellido: Arnold Hemkes, con el que comparte amor y trabajo porque es su road manager. Hace meses que la estrella de la música confirmó su nueva relación pero ahora ha querido declararle su amor públicamente.

"Este hombre que ven aquí y yo estamos creando la vida que siempre soñamos, pasito a pasito, poquito a poquito. Qué bueno que nos hemos encontrado y que vamos a seguir viviendo aventuras juntos", ha escrito Natalia. La que fuera vocalista del grupo La Quinta Estación está perdidamente enamorada de Arnold y dice que: "No recuerdo haber sido tan feliz desde hace muchísimos años. Te amo". "¡Yo también soy el más feliz amor! Esto apenas empieza, ya verás todo lo bueno que viene. Te amo", le ha respondido su novio.

Tal y como Natalia nos contó, tienen "muchas cosas en común", además de la música. "Salimos en moto juntos, salimos en el kayak, salimos por ahí de viaje. Hacemos muchas cosas. Estamos supercontentos y, pues nada, ahí vamos poquito a poquito", decía ilusionada. Además, parece que Arnold ha congeniado a las mil maravillas con la hija de la artista, Alessandra, que tiene cinco años. Juntos suelen protagonizar muchas fotos que demuestran lo bien que se llevan, y Natalia no puede estar más feliz. "Gracias por ser un padrastro ejemplar para Ale. Trabajador, cariñoso, honesto, tranquilo, divertido, sano y loquito, como yo. Ella te adora y no es por nada, te lo has ganado a pulso. Lo tienes todo, al menos para mí", reconoció Jiménez recientemente.

La cantante de La Quinta Estación está viviendo una etapa muy bonita y, lejos de ocultar su felicidad, le encanta poder compartir sus sentimientos con sus más de 1,6 millones de seguidores. "¡Feliz San Valentín a todos! Sentir amor por alguien es lo más grande de este mundo. Amor, gracias por hacerme feliz, acompañarme en los momentos más difíciles y en los más lindos. Estamos reconstruyendo nuestras vidas y la vista es preciosa, la más bonita que vi jamás", dijo declarando su amor con su novio. La artista madrileña se ha dado cuenta de que "puedo vivir la vida que soñé y, a veces no me lo creo". "Te amo con todo mi corazón y espero escribirte muchas canciones y que también escribamos juntos muchos capítulos de esta hermosa historia. De verdad, soy la mujer más afortunada del mundo. Te quiero".

