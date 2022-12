La cantante Natalia Jiménez demanda a su exmarido Daniel Trueba para poder viajar con su hija

Hace un año que la cantante Natalia Jiménez anunciaba su separación de Daniel Trueba, con quien estuvo casada durante seis años y padre de su hija Alessandra. Un triste aniversario que llega con el anuncio de parte de la intérprete de medidas legales contra su exmarido para conseguir que su hija pueda viajar a México con ella. Durante este tiempo, después de que se tramitara el divorcio de la pareja, la niña no ha salido de Miami debido a la negativa de su padre, como cuenta la que fue vocalista de La quinta estación. La española ha decidido así interponer una demanda civil pues, dado que ella reside en México, no puede compartir con su hija todo el tiempo que le gustaría por no poder llevársela con ella al país azteca.

La divertida respuesta de Natalia Jiménez a los rumores sobre sus supuestos problemas económicos

VER GALERÍA

“¡Hola todos!, ¿cómo están?, espero que muy bien. Yo estoy en un proceso. Como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda” explica la cantante en sus perfiles.

Reconoció que no está resultando fácil lidiar con la distancia y la incertidumbre de saber si su petición tendrá éxito. “Por favor, quiero que pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener ahora en diciembre, próximamente, porque para mí es superimportante. Estoy muy emocionada, también obviamente muy expectante de qué es lo que va a pasar. Quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija en México, cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar y la verdad es que estoy muy emocionada de compartirles esto, que estoy luchando por ella” relató conmovida.

VER GALERÍA

La vida de la cantante ha discurrido a caballo entre México y Miami, continuos viajes que han sido agotadores debido a que los compagina con sus intensos compromisos laborales. Ella misma ha contado además cómo ha compaginado el trabajo con la maternidad en estas circunstancias. “Son las 11:22 de la noche y estamos apenas llegando acá a Miami, porque mañana voy a recoger a Ale en la escuela a la 1, la voy a llevar a un festival del colegio a las 5 y al día siguiente la dejó en el colegio a las 8:15 y agarró un vuelo para irme al Paso, porque estamos allá esta semana en El Paso, Houston y en Laredo, haciendo conciertos, luego, paso una semana en México, porque estamos haciendo unos comerciales para ustedes, que se van a morir, con Benito Santos y después ya regreso para quedarme aquí ya en diciembre de vacaciones, para que vean que no es fácil” explicó.

A principios de 2021, Natalia Jiménez anunció su divorcio de Daniel Trueba, con quien llevaba cinco años casada y con quien tuvo a su hija Alessandra en 2016. La propia artista comunicaba la noticia: “Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba. Normalmente llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado que soy una persona pública es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas”. La decisión la habían tomado meses antes, pero habían decidido mantenerla en el ámbito privado. En marzo de 2022 contaba que había recuperado la ilusión en el amor tras su separación junto a su road manager Arnold Hemkes.