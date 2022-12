Natalia Jiménez gana una batalla legal por el cuidado de su hija de 6 años

Natalia Jiménez no ha pasado por buenos momentos en los últimos meses por conflictos familiares. Hace unos días, la cantante contó que se encontraba inmersa en una batalla legal con Daniel Trueba, su exmarido y padre de su hija Alessandra, con objeto de que este le permitiera viajar con la niña, de 6 años de edad, a México. La intérprete de Que te quería se siente feliz porque, finalmente, un juez de Miami le ha dado la autorización pertinente para que se pueda desplazar junto a la pequeña a suelo azteca.

La audiencia se llevó a cabo la semana pasada y Natalia no ha podido contener sus sentimientos y ha compartido un conmovedor mensaje con todos sus fans. "Gracias por vuestras oraciones. ¡Funcionaron! Soy un mar de lágrimas de emoción. Los quiero", ha expresado la jurado de Operación triunfo 2020.

Para no permitir la salida de Estados Unidos de la mejor, el padre de la pequeña argumentaba que dicho país no es seguro para su niña, Alessandra. México es el lugar en el que la exvocalista de La quinta estación, de 40 años, realiza la mayor parte de sus presentaciones y donde pasa largos períodos de tiempo por motivos laborales y donde también reside parte de su familia y amigos. Por esta razón tuvo que poner una demanda civil a su exmarido.

"!Estoy feliz de que mi hija va a poder venir conmigo a México; vamos a estar de vacaciones, en diciembre, y al fin va a venir a México conmigo!, ¡sí!, ¡sí! ¡Estoy feliz, estoy muy contenta!", ha manifestado la intérprete de Creo en mí tan emocionada que las lágrimas asomaban en sus ojos. Tampoco se ha olvidado de sus fans y ha querido agradecerles su apoyo incondicional en estos duros momentos: "Gracias a todos. Yo sé que pusieron sus mejores intenciones sobre mis mensajes, que me mandaron oraciones", ha afirmado.

La cantante de El sol no regresa ha desvelado que, además de los mensajes de apoyo de sus seguidores, el regalo que le entregó uno de ellos ha sido fundamental para sobrellevar el duro proceso legal. "Un fan llegando a El Paso me regaló un rosario divino (de la Virgen de Guadalupe) que me había traído de La Villa (Basílica de Guadalupe), y quiero que sepan que, durante la audiencia, yo tenía envuelto el rosario en la mano, así de: ‘Esto me tiene que salir bien’ y salió", ha relatado emocionada.

Todo por su hija

No es la primera vez que Natalia alza la voz para dar a conocer la complicada situación que estaba viviendo con su exmarido. El pasado mes de septiembre, la cantante escribía una conmovedora carta dedicada a su hija, con la esperanza de que en el futuro la lea y entienda qué es lo que está pasando y la razón por la que no podía salir de Estados Unidos. "Tú y yo somos algo más hija mía, somos uña y carne no importa cuánto quieran separarnos. No importa que el espacio ni el tiempo jueguen a nuestro favor", decía entonces.

"Antes de tenerte yo ya era artista, pero pasé demasiados años trabajando poco y mal, rodeada de personas equivocadas. Un día decidí cambiar eso, en el mismísimo minuto que te tuve por primera vez en mis brazos, para poder darnos a ti y a mí el futuro que nos merecíamos. He luchado por nosotros y lo seguiré haciendo”, finalizaba con estas emotivas palabras su misiva.

El final de su historia de amor

A principios de 2021, Natalia Jiménez anunció su divorcio de Daniel Trueba, con quien llevaba cinco años casada y con quien tuvo a su hija Alessandra en 2016, un año después de darse el 'sí, quiero'.

La propia artista comunicaba la noticia: “Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba. Normalmente llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado que soy una persona pública es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas”.

La decisión la habían tomado meses antes, pero habían decidido mantenerla en el ámbito privado. En marzo de 2022 contaba que había recuperado la ilusión en el amor tras su separación junto a su road manager Arnold Hemkes.