Natalia Jiménez se incorpora al jurado de 'Operación Triunfo 2020'

Cada vez queda menos para que esté en la parrilla de televisión lo nuevo de Operación Triunfo porque la Academia abre sus puertas a principios del próximo año. Y lo mejor de todo es que cada vez se están conociendo nuevos detalles del formato, que pretende dar un importante giro después de un año de ausencia. Para comenzar, ya se sabe el nombre de uno de los componentes que formará parte del jurado que se encargará de analizar a los concursantes cada semana. Natalia Jiménez, será la nueva integrante y, aunque actualmente reside en México, volverá a España para formar parte de esta nueva aventura de la mano de Gestmusic, como ha confirmado Yotele.

VER GALERÍA

Un nuevo reto para la excomponente del grupo La Quinta Estación, ya que desde 2010 la banda se disolvió y Natalia Jiménez continuó con su carrera en solitario. Además, la española cuenta con una amplia experiencia como jurado de un talent show musical, y es que ha sido coach en tres ediciones de la versión estadounidense de La Voz Kids. Y en lo referente a la industria de la música, la cantante ha sido galardonada en varias ocasiones, entre los que destacan los Premios 40 Principales como Mejor Artista Revelación, Mejor Álbum o Mejor Canción, entre otros. Sin olvidar, el Premio Billaboard a la Artista del Año que también ganó.

Por el momento, a falta de conocer el resto de los integrantes del jurado, se cae de la lista Ana Torroja, quien en la edición de 2018 tuvo problemas para compaginar otros compromisos con la asistencia a las galas. Asimismo, Joe Pérez-Orive ha revelado a sus seguidores que no formará parte de esta nueva edición de OT 2020. "Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020. Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa (…) Hasta siempre y viva la música", explicaba el promotor de conciertos en una emotiva despedida.

VER GALERÍA

Además, Teleprograma ha confirmado que el director artístico de Universal Music, Manuel Martos, tampoco formará parte de la mesa del jurado, y por si fuera poco también ha anunciado que el jurado será totalmente renovado. Por lo tanto, habrá que esperar si TVE avanza novedades para los seguidores del programa. Quien sí estará en la Academia como profesora de Cultura Musical será Zahara, tras una larga carrera sobre los escenarios. La acompañará Iván Labanda, nuevo profesor de actuación.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.