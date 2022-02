¿Te acuerdas de Ángel, de 'La Quinta Estación'? Ha vuelto a España con su nuevo grupo y hemos hablado con él

El sol no regresa, Daría, Tu peor error, Sueños rotos, Cosa de dos, Ahora que te vas... Los que fuimos fans de La Quinta Estación seguimos recordando sus canciones a pesar de que han pasado 12 años desde que el grupo se disolvió. Natalia Jiménez, con su inconfundible voz, y el guitarrista Ángel Reyero, demostraron que formaban un tándem perfecto, pero en 2010 todo cambió y decidieron seguir con sus carreras por separado. En el caso de Ángel, nunca ha dejado de estar ligado a la música y, después de unos años viviendo en México, ha vuelto a España para presentar Paralelo 40, el grupo que ha formado con Fernando Fú. Con él hemos hablado del éxito que está teniendo Desastre natural, el primer single de su nuevo disco que se llama Mad/Mex, que tiene un significado muy especial para ellos. También nos ha contado qué es lo que ha estado haciendo durante todos estos años y nos ha confesado las ganas que tiene de volver a cantar en directo. La pandemia le ha afectado, como a todos, pero también le ha servido para seguir componiendo canciones que, finalmente, están incluidas en el disco. ¿Quieres saber todo lo que nos ha contado? ¡Sigue leyendo!

- Ángel, ¡bienvenido de nuevo a España! ¿Echabas de menos tu vida aquí?

Hola, muchas gracias. Estuve muchos años fuera, 20, aunque venía a menudo y no me daba tiempo a echarlo de menos. Estaba acostumbrado al ritmo de México y ahora ya me voy acostumbrando otra vez a estar aquí, y estoy contento.

- ¿Por qué has decidido volver?

Me apetecía cambiar de aires y en México llevaba un tiempo estancado en todos los aspectos.

- Lo primero que se preguntarán tus fans es, ¿qué ha hecho Ángel Reyero durante todos estos años?

Pues de todo... he compuesto canciones para otros artistas, como Malú; tuve otro grupo llamado Circo Pop con Fernando y Aitor García, que nos fue muy bien en México pero al final se fue Aitor y nos quedamos Fer y yo; trabajé en el musical de los 40 Principales en México; he acompañado a otros artistas en directo; ahora estoy trabajando en We will rock you en el Teatro Príncipe Pío; también estoy con Fer en el estudio Music Box produciendo a otros artistas... y ahora comenzando en España con Paralelo 40.

- Os hicisteis muy famosos y somos muchos los que todavía recordamos vuestras canciones (me incluyo). ¿Te ha costado cerrar ese capítulo?

Gracias. Fue una etapa muy importante, pero no me costó porque cuando terminó ya estábamos un poco saturados y fue buen momento para comenzar a dedicarme a otras cosas que me apetecían más.

- ¿Qué significó para ti el boom que viviste con La Quinta Estación?

Pues me pilló muy joven y cuando estás en pleno jaleo no llegas a ser muy consciente de lo que sucede. No le di importancia ni cuando ganamos el Grammy Internacional... De lo que significó, me he dado cuenta mucho más con el paso de los años, al seguir escuchando las canciones en la radio, a escuchar que quieren regresemos a día de hoy, que la gente joven se sepa las canciones, que las canten en los programas de talent shows, que aparezcan en discos recopilatorios con las canciones más importantes del pop español...

- ¿Te hizo crecer como artista?

Sí, sobre todo porque era muy joven y partía de cero. Tuve que aprender sobre la marcha, porque todos los días era algo nuevo pero cada vez más grande.

- Y, por el contrario, ¿te enseñó el ‘lado oscuro’, por así decirlo, de la fama o la industria musical?

No creo que sea oscuro, es simplemente que en la industria musical la música es lo que menos importa, pero tienes que aprenderlo y adaptarte al negocio, y hoy en día con las redes sociales, todavía menos.

- Ahora vuelves a España con Paralelo 40. Háblanos un poquito del grupo para los que todavía no os conozcan

Pues lo hicimos Fer y yo cuando terminamos Circo Pop. Empezamos haciendo algo más acústico y ahora estamos produciendo un poco más los temas. Es un sonido muy fresco, pop del de siempre. Llevamos ya unos años pero nos lo hemos tomado sin mucho agobio y esta es nuestra primera promo en España, que es nuestro país y ya tocaba comenzar a hacer más cosas en nuestra casa.

- ¿Qué vamos a encontrar en vuestras canciones?

Canciones pop a la antigua, con letras que intentan hablar de temas cotidianos con los que se puede identificar cualquiera.

- ¿Por qué elegisteis ese nombre?

Porque el Paralelo 40 es el que pasa por Madrid. Es un guiño a nuestra ciudad y la conexión que tenemos.

- Muy pronto podremos escuchar vuestro nuevo disco, 'Mad/Mex', que es un divertido juego de palabras, ¿no?

Sí, da para muchas interpretaciones... incluso es lo que aparece en el billete de avión cuando viajas de Madrid a Mexico. Es un guiño tambien a la película Mad Max. De hecho, la imagen que vamos a usar para todos los singles va a tener un toque cinematográfico tanto en las portadas de los singles como en los videoclips. Hemos vivido en ambos países y, lógicamente, tenemos referencias y sonidos de ambos, y eso se transmite.

- ¿Cómo está siendo la respuesta del público?

Muy buena, vemos que les está gustando mucho el single Desastre natural y los medios de comunicación tambien están siendo muy amables. Ahora esperamos al directo, que ya tenemos ganas.

- Decís que vuestras canciones son "historias de 3 minutos". ¿En qué os inspiráis a la hora de componer?

En vivencias personales, historias que vemos que le ocurren a otras personas, películas, libros...

- Habéis colaborado con muchos artistas tanto en Latinoamérica como en España, ¿con quién os gustaría trabajar?

Con cualquier artista con el que tengamos buen rollo y nos guste su música, aunque a mí la moda de la colaboraciones de los últimos años me satura, pero principalmente con alguien con el que haya conexión.

- Ahora que la situación está tan complicada por culpa de la pandemia, ¿habéis tenido que adaptaros y cambiar los planes que teníais previstos?

Si, el single iba a salir mucho antes y también hemos retrasado los directos. Pero bueno, ese tiempo lo hemos invertido en seguir componiendo y han salido unas canciones nuevas que vamos a incorporar.

- ¿Cómo se presentan estos próximos meses?

Vamos a sacar mas singles, el siguiente es a final de febrero, con mucha promo y con intención de empezar a tocar en directo.

- Hablando más en el terreno personal, ¿en qué momento te encuentras?

De muchos cambios, pero como todo el mundo... han sido años complicados por la pandemia y ahora con ganas de disfrutar de la música.

- Llegaste a lo más alto con La Quinta Estación, ¿te pasó factura a nivel personal?

Creo que no, fue una época de aprender de lo bueno y de lo malo, pero, según yo, no me quedó ninguna tara.

- Al echar la vista atrás, ¿qué consejo le darías al Ángel más joven?

Ninguno... los errores que he tenido han sido parte de mi formación.

- ¿Qué sueño te gustaría cumplir a nivel personal?

No se me ocurre ninguno... estar con salud siempre.

- ¿Y a nivel profesional?

Pues seguir muchos años en esto, haciendo buenas canciones y seguir tocando.

- ¿Dirías que la pandemia te ha afectado? ¿en qué sentido?

Ha supuesto un parón, en todos los aspectos, para pensar y reflexionar, de un cambio general... pero creo que lo he llevado bien.

- Viendo a las nuevas generaciones y el panorama actual, ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la música?

Pues hace años les diría que estudiasen y se formen, pero hoy en día en los primeros puestos de la música hay muchos que no son músicos ni tienen formación. Son influencers que aprovechan el tirón y el autotune, así que solo puedo recomendar que hagan lo que les gusta de verdad y que, sobre todo, disfruten con ello.

