Carla Barber presume de embarazo en bañador y muestra cómo está viviendo las últimas semanas

Carla Barber está atravesando una época de muchos cambios en su vida. Recientemente puso punto y final su relación con Joseph, su pareja hasta entonces y padre de sus hijos. "Me ha vendido que es una persona que no es", reveló recientemente a ¡HOLA! hablando de los motivos de su ruptura. Pero, además, la doctora se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y cuenta las semanas para poder ver la carita de Romeo, su segundo hijo. Carla ha compartido con sus seguidores algunas imágenes mostrando cómo está viviendo esta última etapa, entre ellas, un vídeo de su primogénito Bastian gateando o un posado en bañador presumiendo de embarazo. Dale al play y no te lo pierdas.

