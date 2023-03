Nervios, invitados, últimos preparativos...Teresa Baca habla de su boda en plena cuenta atrás

Loading the player...

¡Cuenta atrás para la boda de Teresa Baca y Álvaro Torres! La modelo y el empresario se darán el 'si, quiero', el próximo sábado 25 de marzo en Sevilla. Su prometido es socio fundador de You First Sports, empresa de management que está especializada en el mundo deportivo. La periodista está ilusionadísima y con muchísimas ganas de casarse con el "hombre de su vida". A tan solo ocho días del enlace, ha acudido al 50 cumpleaños de Julio Iglesias Jr. y ante las preguntas de la prensa ha desvelado nuevos detalles e incluso ha respondido si el hermano de Tamara Falcó acudirá a su boda. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

