Teresa Baca presenta a su primera hija y le hace una bonita promesa

Completamente enamorada de su bebé y disfrutando de esta nueva etapa familiar, así está Teresa Baca desde que vio por primera vez la carita de su niña. La modelo dio a luz durante los primeros días de enero, tal y como adelantaba HOLA.com en primicia, y ha sido ahora cuando ha presentado oficialmente a la pequeña, que se llama como ella. Lo ha hecho además con una bonita promesa en nombre también de su esposo, el ejecutivo deportivo Álvaro Torres Calderón: "Aquí estaremos para cuidarte, apoyarte y llenar tu vida de mucho amor ¡Bienvenida al mundo Teresita!".

En esta primera imagen junto a su recién nacida, la modelo y periodista aparece sentada en la cama vestida con un conjunto en tonos beige (en sintonía con la decoración de la habitación) y cogiendo a la niña. Teresita aparece con un delicado conjunto dos piezas rosa con botones traseros en la parte superior, leotardos a tono y un gorrito blanco. El gesto de Baca dice más que muchas palabras y deja claro que siente una "felicidad absoluta".

Los mensajes de felicitación y las palabras de cariño no dejan de sucederse. "Enhorabuena", ha dicho Eugenia Osborne, quien cuenta los días para dar la bienvenida a su nueva sobrina; "Enhorabuena, mamá. Bienvenida al mundo, Teresita", ha escrito Ana Obregón; "Muchas felicidades, no hay nada más emocionante, disfrútala mucho", ha apuntado Arantxa del Sol; "Pero qué ilusión más grande. Felicidades, querida", ha exclamado Mar Saura; "Ya la quiero y todavía no la conozco", ha indicado Luis García Fraile. Otros rostros conocidos como Martina Klein, Marta Robles, Poty Castillo, Miguel Diosado y Ona Carbonell se han sumado a los buenos deseos.

Una boda llena de romanticismo y de divertidos momentos

El nacimiento de su niña es el primer paso de Teresa para cumplir su sueño de crear una gran familia al lado de Álvaro Torres Calderón, quien tuvo a Lola (13) y Marta y Lola (10) durante un matrimonio anterior. La pareja va a celebrar el 25 de marzo su primer aniversario de boda con el mejor regalo, su bebé. Después de tres años de discreta relación, se dieron el "sí, quiero" en una Misa de Acción de Gracias celebrada en la finca El Pino de San José, a unos 20 minutos de Sevilla, donde reunieron a 470 invitados. Fue en la capital hispalense cuando se prometieron mientras daban un paseo en barco por el Guadalquivir.

En su gran día, Teresa volvió a demostrar por qué es un icono de estilo gracias a sus dos looks nupciales. El primero de ellos, creado en exclusiva para ella por hermanos Antonio y Fernando García, era un vestido de línea entallada con cuello alto en chantilly y un vestido superpuesto en “gazar” de seda natural, con escote curvo, manga larga y cola de color marfil. El segundo, firmado por los mismos diseñadores y con inspiración de los años 70, era de satén de seda color marfil con cuello foulard de efecto drapeado y caída hacia la espalda.